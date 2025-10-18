Punctul de trecere a frontierei Rafah, blocat de aproape un an, urmează să fie redeschis luni

Oamenii trec din Fâșia Gaza către Egipt prin frontiera de la Rafah din sudul Fâșiei Gaza, 1 noiembrie 2023, Foto: Khaled Omar / Xinhua News / Profimedia

Punctul de trecere Rafah dintre Fâșia Gaza și Egipt va fi redeschis luni, a anunțat sâmbătă ambasada palestiniană din Egipt, la aproape o săptămână după acordul de încetare a focului și eliberare de ostatici negociat de SUA între Israel și Hamas, notează Reuters.

Punctul de frontieră, în mare parte închis din mai 2024, va permite palestinienilor care locuiesc în Egipt să se întoarcă în Gaza, a precizat ambasada într-un comunicat. Nu este clar dacă prin acest punct va fi permis și accesul ajutorului umanitar.

De la oprirea luptelor, mediată de SUA, care a pus capăt celor doi ani de război devastator, în Fâșia Gaza au intrat în medie aproximativ 560 de tone de alimente pe zi, o cantitate încă mult sub nivelul necesar, potrivit Programului Alimentar Mondial al ONU.

Punctul de trecere Rafah a fost închis pentru ajutor umanitar după ce forțele israeliene au preluat controlul părții din Gaza în mai 2024, dar a fost redeschis pentru scurt timp la începutul lui 2025, în timpul unui armistițiu de scurtă durată între cele două părți.

După doi ani de bombardamente și blocadă, nevoia de alimente, medicamente, adăpost și alte forme de sprijin umanitar în Gaza este extremă. În martie, Israelul a impus o blocadă totală a ajutorului către Gaza, timp de 11 săptămâni, ceea ce a dus la epuizarea rezervelor de hrană și la creșterea bruscă a prețurilor.

În august, un organism internațional de monitorizare a foametei a declarat că în orașul Gaza, în nordul enclavei, se desfășoară o situație de foamete. Israelul a respins constatările, catalogându-le drept false și părtinitoare.

Autoritățile sanitare din Gaza afirmă că peste 400 de persoane au murit din cauze legate de malnutriție. Israelul susține că cifrele sunt exagerate și că multe dintre decese ar fi fost provocate de alte cauze.

La sfârșitul lunii iulie, Israelul a anunțat că își extinde măsurile pentru a permite intrarea unei cantități mai mari de ajutor în Gaza. Totuși, partea din Gaza a punctului de trecere Rafah a rămas închisă, ceea ce a făcut ca transporturile să fie redirecționate prin punctul israelian Kerem Shalom, aflat la aproximativ 3 kilometri mai la sud.

Lucrători umanitari și șoferi de camioane s-au plâns că la Kerem Shalom se confruntă cu numeroase obstacole, de la respingerea transporturilor pentru probleme minore de ambalare sau documente, până la programul scurt al punctului israelian, ceea ce le permite să aducă doar o fracțiune din ajutorul necesar.

Israelul neagă că ar fi limitat accesul ajutorului în enclavă.