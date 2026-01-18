Puștoaica minune a tenisului feminin a scos din valiză jacheta cu mesajul „furat” de la Snoop Dog: Am așteptat zece luni să o port

Jacheta special concepută pentru Mirra Andreeva, pe care era inscripționat sloganul ei, „Vreau să-mi mulțumesc mie însămi”, a stat 10 luni în fundul valizei sale, înainte ca adolescenta rusă să o poarte în sfârșit, după ce a câștigat sâmbătă turneul Adelaide Open, scrie Reuters.

Tânăra de 18 ani este cunoscută pentru faptul că își mulțumește sieși după ce câștigă titluri – o frază pe care a „furat-o” de la rapperul american Snoop Dogg –, dar jacheta a rămas nefolosită de la ultima ei victorie de la Indian Wells, în martie.

Jacheta i-a fost oferită de Nike după ce a câștigat turneele WTA 1000 de la Dubai și Indian Wells anul trecut.

„Am primit această jachetă imediat după Indian Wells. După Indian Wells nu am mai câștigat nimic până la Adelaide. Și am purtat-o în valiza mea la fiecare turneu la care am participat”, a declarat Andreeva jurnaliștilor prezenți la Melbourne Park.

„A fost un cadou frumos din partea echipei Nike când am câștigat cele două turnee 1000 și de atunci a stat în valiza mea, așteptând momentul potrivit. La Adelaide, când am ajuns în finală, am pus-o în geantă, în partea de jos, doar ca să o am, dar să nu uit că era acolo. Din fericire, am avut ocazia să o port pentru prima dată”, a spus jucătoarea.

Andreeva a purtat jacheta după ce a învins-o în finala de la Adelaide pe jucătoarea canadiană Victoria Mboko, scor 6-3 6-1 și, ca de obicei, a spus: „Îmi mulțumesc mie însămi”

Mirra Andreeva thanks herself after beating Mboko in the Adelaide final:



“Thanks to me. 😂 I wanna thank myself for being brave on all the matches I played. I wanna thank myself for pushing myself every day on practices the last few weeks. I wanna thank myself for changing my… pic.twitter.com/imbHwTx8C2 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 17, 2026

Andreeva, antrenată de fosta campioană de la Wimbledon Conchita Martinez, a declarat că a muncit din greu la jocul ei după o serie de turnee dezamăgitoare în Asia, unde nu a reușit să ajungă în sferturile de finală și a suferit două eliminări în primul tur.

„S-a discutat mult și în perioada de pauză, am muncit mult atât din punct de vedere al jocului, cât și mental. Simt că suntem două persoane diferite dacă mă compar cu cea care eram în octombrie”, a spus ea.

„Dar sper doar că voi putea păstra această mentalitate cât mai mult timp posibil, pentru că acum simt că, mai ales după această victorie, am din ce în ce mai multă încredere în ceea ce fac pe teren”, a adăugat jucătoarea de 18 ani.

Andreeva, cap de serie numărul opt, care a ajuns de două ori în runda a patra la Melbourne, o va întâlni luni, în prima rundă, pe croata Donna Vekic.