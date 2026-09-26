„Putem face asta oricărei țări dorim”. Ce a spus, potrivit Wall Street Journal, o ambasadoare americană înainte de căderea Guvernului Bolojan / Reacția unui politolog

Ambasadoarea americană în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a dat de înțeles în primăvară, înainte ca Guvernul Ilie Bolojan să cadă în urma unei moțiuni de cenzură, că Statele Unite au fost implicate în asta, scrie The Wall Street Journal.

„În luna martie, la o cină organizată la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o ceartă cu ministrul energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți invitați”, relatează publicația americană.

Potrivit surselor WSJ, ea a preconizat căderea guvernului Român (demis de Parlament pe 5 mai) și le-a spus celor prezenți la cina de la Atena: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”. Avocatul lui Guilfoyle a contestat modul în care a fost relatată această discuție.

Guilfoyle a fost apoi în aprilie la un eveniment la București, când a promovat ideea ca Statele Unite să vândă României GNL care să fie transportate prin Coridorul Vertical, un ansamblu de conducte și infrastructuri energetice care leagă sudul Europei de sud-est și centrul continentului, pe direcția Grecia, Bulgaria, România și mai departe Ungaria, Moldova și Ucraina.

Pentru România, gazul american ar însemna o nouă sursă pe lângă gazele pe care OMV Petrom și Romgaz urmează să le extragă începând de anul viitor din Marea Neagră.

Politolog: „Informația pare să confirme unele bârfe politice”

Marius Ghincea, politolog și cercetător la universitatea elvețiană ETH Zurich, a scris sâmbătă pe Facebook că informația publicată de The Wall Street Journal „pare să confirme unele dintre bârfele care au apărut la București încă de la începutul crizei politice: Statele Unite par să fi jucat un rol în dărâmarea cabinetului Bolojan prin legitimarea/sprijinirea acțiunilor social-democraților.”

„Social-democrați care au făcut din subiectul coridorului vertical și a relațiilor dintre SUA și România în domeniul energiei unul dintre principalele puncte de conflict cu Ilie Bolojan. Bogdan Ivan, Sorin Grindeanu sau Cătălin Predoiu insistau pe tema coridorului vertical fix în perioada de la începutul crizei politice”, susține Ghincea în postarea sa de pe rețeaua de socializare.

Ilie Bolojan nu a dat multe declarații despre Coridorul Vertical, iar în cele făcute nu a vorbit despre achiziția de gaz american, ci de interconectarea țărilor de pe traseu.

„Pe coridorul vertical Nord-Sud, în zona Bulgariei, mai trebuie crescută capacitatea, în aşa fel încât aceste ţări să aibă posibilitatea de interconectare şi să ne susţinem unii pe alţii în situaţii de criză”, a spus Bolojan la jumătatea lunii martie.

Americanii vor să-și vândă gazul prin „Coridorul vertical”

În luna aprilie, Guilfoyle, fostă logodnică a fiului cel mare al președintelui american, Donald Trump Jr. a fost la o conferință The Economist de la București.

Acolo, atât ea, cât și ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, au spus că SUA sunt interesate de proiectul „Coridorul vertical” – ruta de transport al gazelor, care leagă Grecia cu Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Moldova și Ucraina.

„Prin conectarea terminalelor GPL din Grecia la România, prin Bulgaria și Moldova până în Ucraina, acest coridor vertical este mai mult decât infrastructură, el reprezintă libertatea”, a afirmat Guilfoyle.

Oficialul american a precizat că este „nevoie de acțiuni concrete, avem nevoie de companii aici și de alți actori în regiune pentru a asigura lanțul energetic al Statelor Unite. Acestea sunt mult mai mult decât simple aranjamente comerciale. Ele reprezintă un parteneriat strategic cu Statele Unite, care vă va susține securitatea energetică în deceniile următoare”.

Ce spunea ministrul PSD al Energiei

Tot atunci, ministrul PSD al energiei Bogdan Ivan a spus că respectivul Coridor Vertical „este o investiție strategică în securitatea energetică a regiunii, inițiată de România și dezvoltată împreună cu partenerii noștri din SUA, Bulgaria și Grecia. ””

„Gazul natural lichefiat (LNG) este o componentă esențială pentru diversificare și securitate energetică. Pe scurt, vom avea mai multe rute de aprovizionare, mai multă siguranță și, cel mai important, prețuri mai bune la energie“, a afirmat ministrul.

„Trebuie să mizăm pe avantajele noastre, iar consolidarea relației cu Statele Unite este fundamentală”, a mai afirmat oficialul român.

Coridorul apare în programul premierului desemnat Mureșan

Coridorul Vertical este menționat în programul de guvernare depus sâmbătă la Parlament de premierul desemnat Siegfried Mureșa, în contrextul parteneriatului strategic cu SUA prin investiții în tehnologie, energie, apărare.

„România devine platformă energetică regională în parteneriat cu SUA, prin infrastructura Coridorului Vertical“, se menționează în document.

De asemenea, la punctul privind proiectele strategice se anunță „consolidarea rolului de tranzit al României prin Coridorul Vertical”, iar la măsuri este trecută „finalizarea tronsoanelor românești ale Coridorului Vertical”.