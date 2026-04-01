SUA vor să vândă gaz american prin „Coridorul vertical” care trece prin România. Ce spune ministrul energiei

Doi ambasadori americani au afirmat, la conferința „The Economist: Romania Government Roundtable”, că SUA sunt interesate de proiectul „Coridorul vertical” – ruta de transport al gazelor, care leagă Grecia cu Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Moldova și Ucraina. „Ruta e o poartă de acces pentru gazul natural lichefiat (GNL) american”, au spus de la București cei doi oficiali americani.

În ultima lună, prețul gazului pe bursa TTF Amsterdam, care este relevantă pentru piața europeană, s-a dublat din cauza conflictului din Iran. La sfârșitul lunii februarie, prețul gazului era de 30-32 euro / MWh, ajungând să oscileze, în prezent, între 60 și 70 euro / MWh.

În aceste condiții, unii dintre cei mai mari câștigători de pe urma conflictului din Iran sunt exportatorii americani de gaze naturale lichefiate (GNL), arată o analiză Euractiv.

Criza energetică anterioară a fost provocată de Rusia în 2021, în urma reducerii livrărilor de gaze în Europa, fiind accentuată de invadarea Ucrainei în 2022. Europa a reușit, în ultimii ani, să scape de dependența rusească, căutând noi surse de aprovizionare, inclusiv cu gaze lichefiate din SUA.

Coridorul vertical al gazelor europene este un ansamblu de conducte și infrastructuri energetice care leagă sudul Europei de sud-est și centrul continentului, pe direcția Grecia, Bulgaria, România și mai departe Ungaria, Moldova și Ucraina.

Pentru România, gazul american ar însemna o nouă sursă pe lângă gazele pe care OMV Petrom și Romgaz urmează să le extragă începând de anul viitor din Marea Neagră.

Ambasadorul american: ​„Un potențial extraordinar”

​Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România, a declarat marți, în panelul dedicat „Coridorului vertical” că „România are potențialul de a deveni un factor decisiv în domeniul securității energetice în Europa”.

El susține că SUA văd un „potențial extraordinar în Coridorul Vertical pentru accesul la noi piețe, inclusiv pentru gaz natural lichefiat (GNL), oferind surse sigure și fiabile necesare pentru susținerea economiilor în creștere”.

„În întreaga Europă și dincolo de aceasta, guvernele, investitorii și liderii din industrie se confruntă cu întrebarea: cum pot fi construite legături mai solide și mai reziliente în domeniul transporturilor, comerțului și energiei? Coridorul Vertical răspunde direct acestei provocări. Este mai mult decât un simplu concept de infrastructură sau o linie pe hartă, este o cale strategică, capabilă să consolideze conectivitatea pe axa nord–sud, să diversifice rutele critice și să întărească securitatea economică și energetică a regiunii în ansamblu. Iar acest traseu trece chiar prin România”, a mai spus ambasadorul.

Kimberly Guilfoyle: Coridorul Vertical reprezintă libertate

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, a definit acest proiect drept un simbol al rezilienței occidentale. „Prin conectarea terminalelor GPL din Grecia la România, prin Bulgaria și Moldova până în Ucraina, acest coridor vertical este mai mult decât infrastructură, el reprezintă libertatea”, a afirmat Guilfoyle.

Oficialul american a precizat că este „nevoie de acțiuni concrete, avem nevoie de companii aici și de alți actori în regiune pentru a asigura lanțul energetic al Statelor Unite. Acestea sunt mult mai mult decât simple aranjamente comerciale. Ele reprezintă un parteneriat strategic cu Statele Unite, care vă va susține securitatea energetică în deceniile următoare”.

Ea a mai afirmat și că gazul rusesc continuă să intre în Europa „pe ușa din spate” și a cerut voință politică pentru a opri complet importurile până în 2027.

„Statele Unite sunt pregătite să furnizeze țărilor europene GPL prin proiecte precum coridorul vertical. Dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume: gazul rusesc continuă să intre în Europa pe ușa din spate, prin state terțe. Fiecare metru cub de gaz rusesc subminează securitatea noastră colectivă. Avem nevoie de un angajament pentru a opri aceste importuri imediat și complet. Acest lucru necesită voință politică și reglementare și, da, conversații dificile cu vecinii. Dar măsurile luate pe jumătate nu ne vor securiza viitorul energetic. Securitatea energetică nu poate fi ținută ostatică de inerția birocratică sau de interesele private. Trebuie să rămânem dedicați pentru a ne asigura că Europa nu mai este prizoniera Moscovei pentru a ține luminile aprinse”, a precizat Kimberly Guilfoyle.

Statele Unite mizează pe un parteneriat pe termen lung, estimând procesarea a 750 de miliarde de dolari în energie americană până la finele anului 2028 pentru a securiza piața europeană.

Ce spune ministrul român

Ministrul energiei Bogdan Ivan a spus că „dependența de o singură sursă nu mai este o opțiune”.

„Coridorul Vertical este o investiție strategică în securitatea energetică a regiunii, inițiată de România și dezvoltată împreună cu partenerii noștri din SUA, Bulgaria și Grecia. Gazul natural lichefiat (LNG) este o componentă esențială pentru diversificare și securitate energetică. Pe scurt, vom avea mai multe rute de aprovizionare, mai multă siguranță și, cel mai important, prețuri mai bune la energie“, a afirmat ministrul.

„Trebuie să mizăm pe avantajele noastre, iar consolidarea relației cu Statele Unite este fundamentală”, a mai afirmat oficialul român.

Ministrul Energiei din Grecia anunță noi foraje în Marea Ionică

Prezent la eveniment, ministrul Energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, a spus că susține Coridorul Vertical și a anunțat noi foraje exploratorii în Marea Ionică până la sfârșitul anului.

„Avem nevoie de energie sigură, fiabilă și accesibilă. Acest obiectiv nu poate fi atins prin dependența de un stat care a transformat energia într-un instrument de presiune”, a concluzionat oficialul elen.

Coridorul Vertical (cu ramificațiile sale care includ ca puncte importante din Grecia portul Alexandroupoli, prin care GNL-ul este transportat către conducta IGB greco-bulgară, și orașul Komotini cu conducta TAP, prin care gazul natural azer este direcționat tot către conducta de gaze IGB greco-bulgară) este o prioritate strategică pentru SUA, fiind văzut ca un instrument cheie pentru exportul de GNL american în Europa Centrală și de Est, scria recent presa elenă.