„Puterea absolută corupe absolut”. Într-un moment dificil al războiului, Zelenski e zguduit de cel mai mare scandal de corupție al mandatului. Cum a ajuns aici

Agențiile ucrainene anticorupție au acuzat luni o serie de apropiați ai președintelui Ucrainei că au fost implicați într-un grup infracțional care a deturnat 100 de milioane de dolari din sectorul energetic al Ucrainei. Zelenski nu e direct implicat, dar va avea de suferit, una dintre probleme fiind aceea că a adus la putere oameni pe baza relațiilor personale, spun analiștii citați de Kyiv Independent.

Ucraina este zguduită în prezent de cel mai mare scandal de corupție din mandatul lui Volodimir Zelenski, scrie presa de la Kiev. Iar în centrul acestuia se află un colaborator apropiat al președintelui – Timur Mindich, fostul său partener de afaceri, coproprietar al studioului Kvartal 95.

Nu este cea mai bună veste pentru președintele ucrainean, care a câștigat alegerile inclusiv pe baza unei campanii anticorupție, și pentru Ucraina în general, aflată sub presiunea Rusiei în mai multe puncte ale liniei frontului.

Mindich, a anunțat Biroul Național Anticorupție (NABU), a fost liderul unui grup care a primit mită și comisioane ilegale de la contractanții companiei energetice de stat în schimbul menținerii statutului lor de furnizori și pentru a nu bloca produsele și serviciile lor. Potrivit biroului, 100 de milioane de dolari au fost spălați în acest fel.

La început, scrie Kyiv Independent, biroul președintelui a încercat să minimalizeze rolul lui Mindich în cazul de corupție. Dar, pe măsură ce au apărut mai multe detalii, Zelenski a promis măsuri. „Pedeapsa este inevitabilă”, a spus el.

Însă Mindich a reușit să fugă din țară înainte de a putea fi pus sub acuzare.

Scandalul este a doua lovitură pentru poziția internă a lui Zelenski din ultimele luni. Acesta urmează încercării eșuate a administrației sale, din iulie, de a reduce independența instituțiilor anticorupție din țară – aceleași instituții care acum dezvăluie presupusa corupție a asociaților lui Zelenski.

Într-o analiză pe tema noului scandal de corupție, publicația ucraineană Kyiv Independent a observat cum mulți dintre apropiații președintelui, aduși în administrație pe baza relațiilor personale, au fost vizați de suspiciuni.

„Operațiunea Midas” a durat 15 luni

Autoritățile ucrainene de combatere a corupției — Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Special Anticorupție (SAP) — sunt cele care au destructurat „organizația infracțională” formată din actuali și foști oficiali din domeniul energetic, un om de afaceri cunoscut, miniștri ai guvernului și un fost viceprim-ministru.

Ancheta, care a durat 15 luni și a fost denumită „Operațiunea Midas”, a implicat 1.000 de ore de interceptări telefonice și a dus la confiscarea unor saci cu bani gheață.

Agenția a declarat că cinci dintre cei șapte presupuși participanți la schemă au fost reținuți.

Grupul este acuzat de manipularea contractelor la Energoatom, compania de stat ucraineană de energie nucleară, pentru a obține comisioane ilegale în valoare de 10-15% din valoarea contractelor.

Potrivit NABU, presupusul lider al presupusului complot de mită din sectorul energetic este Mindich, coproprietar al companiei de producție cinematografică Kvartal 95 a președintelui.

De când Zelenski a fost ales președinte în 2019, Mindich a dezvoltat interese financiare în mai multe industrii.

Mindich este originar din orașul Dnipro și a fost fostul partener de afaceri al oligarhului ucrainean Ihor Kolomoiski, care a contribuit la finanțarea campaniei electorale prezidențiale de succes a lui Zelenski.

Mindich l-a prezentat pe Zelenski lui Kolomoiski, care se află acum în închisoare la Kiev, în așteptarea procesului pentru acuzații de delapidare și fraudă, după ce a fost arestat de Serviciul de Securitate al Ucrainei în 2023.

Potrivit NABU, Mindich a fost avertizat și a fugit în Israel înainte de a fi acuzat în cazul energetic. Agenția investighează acum cine l-ar fi putut avertiza.

Cine sunt oamenii suspectați

Dincolo de Mindich, cel mai proeminent personaj implicat este actualul ministru al Justiției, German Galușcenko, care a fost suspendat din funcție miercuri dimineață. El a fost ministru al Energiei până în iulie, înainte ca Zelenski să remanieze guvernul, scrie Politico.

Procurorii au afirmat că Galușcenko l-a ajutat pe Mindich în schemele sale de spălare de bani și a fost influențat de omul de afaceri. Deși nu a fost pus sub acuzare, acuzațiile au dus la suspendarea sa.

Oleksii Cernișov, fost viceprim-ministru al Ucrainei și aliat apropiat al lui Zelenski, a fost identificat în înregistrările NABU sub numele de cod „Che Guevara”. NABU l-a acuzat de îmbogățire ilicită, susținând că a primit aproximativ 1,2 milioane de dolari și aproape 100.000 de euro prin rețeaua de spălare de bani.

Cernișov, care este anchetat într-un alt caz de corupție încă din vară, s-a ferit în mare parte de ochii publicului după ce a fost rechemat dintr-o călătorie de lucru în străinătate la începutul acestui an pentru a fi interogat.

Un alt înalt funcționar numit a fost Ihor Mironiuk, fost consilier al lui Galușcenko și fost șef adjunct al Fondului de Proprietate de Stat.

Dmitro Basov, fostul șef al departamentului de securitate al Energoatom și identificat ca „Tenor” pe înregistrări, a fost de asemenea numit.

Cei suspectați și-au susținut nevinovăția.

O altă anchetă în paralel

NABU și SAP au în prezent cel puțin două anchete importante în curs, scrie Politico.

Cea nouă se concentrează asupra companiei de stat din domeniul energiei nucleare, Energoatom.

Dar există și o altă anchetă în curs privind presupuse fapte de corupție legate de contracte de achiziții militare supraevaluate, iar în zilele următoare sunt așteptate noi descinderi ale NABU la Ministerul Apărării.

Potrivit procurorilor, Rustem Umerov, fost ministru al apărării și actual secretar al Consiliului de Securitate și Apărare al Ucrainei, a fost presat să accepte să cumpere veste antiglonț chinezești de proastă calitate la prețuri umflate, într-un alt caz investigat de NABU.

Statul nu a plătit pentru veste după ce acestea au avut performanțe slabe în testele militare. Umerov nu a fost acuzat și a declarat că este nevinovat de orice faptă ilegală.

Umerov a recunoscut într-o postare pe Facebook că s-a întâlnit cu același Mindich pentru a discuta contractul privind vestele antiglonț, dar acesta a fost reziliat din cauza neîndeplinirii cerințelor de către produs, niciun articol nefiind livrat vreodată, și a negat orice presiune.

„Orice încercare de a lega activitatea mea la Ministerul Apărării de „influența” anumitor persoane este nefondată”, a adăugat Umerov.

„Puterea absolută corupe absolut”

Într-o analiză pe tema noului scandal de corupție, publicația ucraineană Kyiv Independent a observat cum mulți dintre apropiații președintelui au fost vizați de suspiciuni.

„Cercul restrâns de apropiați este întotdeauna o problemă pentru aproape toți președinții ucraineni”, a declarat analistul politic Volodimir Fesenko pentru Kyiv Independent.

Fără experiență în politică și cu promisiunea de a aduce „fețe noi” într-un mediu politic învechit, Zelenski și-a format echipa în 2019. Fără o selecție adecvată, prietenii și partenerii de afaceri au devenit nucleul echipei sale.

Analistul politic Oleh Saakian a sugerat și el că modul în care a fost format actualul guvern a dus la apariția unui cerc restrâns problematic.

„Societatea a votat pentru Zelenski ca idee, nu pentru echipa sa sau pentru o ideologie”, a declarat el pentru Kyiv Independent.

„Ne aflăm într-o situație în care luarea deciziilor este concentrată în biroul președintelui”, a spus Saakian.

„Puterea absolută corupe absolut. Era doar o chestiune de timp până când cineva din cercul restrâns a început să se îmbogățească sau a încercat să joace propriul joc”, a adăugat acesta.

Promisiunile lui Zelenski

Întreaga campanie prezidențială a lui Zelenski s-a bazat pe promisiuni de combatere a corupției. Problemele predecesorului, Petro Poroșenko, său l-au ajutat în campanie.

Zelenski a citat adesea afacerile fostului vicepreședinte al Consiliului Național de Securitate și Apărare, Oleh Hladkovskîi (Svinarciuk), un aliat important și partener de afaceri al lui Poroșenko, al cărui fiu a fost implicat într-o schemă de delapidare pe scară largă legată de contracte de apărare cu câteva luni înainte de alegeri.

„Politicienii moderni sunt legați de vechi ranchiune, nepotism și proiecte de afaceri și sunt incapabili să schimbe Ucraina”, a declarat Zelenski în 2019.

În primii doi ani ai președinției lui Zelenski, aproximativ 30 de persoane legate fie de familia lui Zelenski, fie de fostul său grup de comedie au fost numite în funcții de rang înalt, potrivit unui organ de presă de investigație, Bihus.Info.

Când jurnaliștii l-au întrebat pe Zelenski despre cercul său de apropiați, scrie Kyiv Independent, acesta a răspuns adesea cu iritare, apărându-i chiar și pe cei mai controversați asociați ai săi, precum Oleh Tatarov, adjunctul șefului Biroului Președintelui, care a fost acuzat de luare de mită în primele zile ale mandatului lui Zelenski.

„Dacă îmi pierd echipa, care este mică – 5-6 manageri –, vom deveni mai slabi”, a declarat Zelenski în 2023.

Problemele apropiaților președintelui

Aproximativ 50% dintre ucraineni considerau că Zelenski și-a îndeplinit puține sau niciuna dintre promisiunile din campania prezidențială, potrivit unui sondaj realizat în 2024 de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev.

Dintre cei care considerau că nu și-a îndeplinit promisiunile, 50% au menționat „persoanele necinstite și corupte din echipa sa”, în timp ce 32% au indicat lipsa personalului competent.

Lista persoanelor apropiate de Zelenski asupra cărora au fost lansate acuzații și suspiciuni nu e mică.

Tatarov și un alt adjunct al șefului Biroului Președintelui Zelenski, Andrii Smirnov, au fost puși sub acuzare. Smirnov a fost demis în 2024, în timp ce Tatarov și-a păstrat funcția.

Un alt adjunct, Rostislav Șurma, se află în centrul unei anchete anticorupție. Apartamentul său din München a fost percheziționat de forțele de ordine în această vară. El nu a fost încă acuzat.

Fostul viceprim-ministru Oleksii Cernișov, care se presupune că este apropiat de Zelenski, a fost acuzat de două ori de îmbogățire ilicită.

Funcționarii care s-au confruntat cu reacții negative din partea opiniei publice au fost trimiși în străinătate ca ambasadori, o măsură considerată adesea ca o modalitate de a acoperi scandalurile de mare amploare.

Fostul procuror general Andrii Kostin, care a demisionat în urma unui scandal major de corupție, a fost numit ambasador al Ucrainei în Olanda. Predecesoarea sa, Irina Venediktova, a fost numită ambasadoare în Elveția și Liechtenstein.