Putin a decis confiscarea activelor a două companii majore europene care au insistat să rămână în Rusia după începutul războiului

O firmă rusă a preluat „temporar” administrarea afacerilor companiilor Nestlé (Elveția) și Auchan (Franța). În cazuri anterioare, administrarea temporară a precedat adesea exproprierea de către stat, activele fiind transferate ulterior către persoane fizice sau companii cu legături cu Kremlinul.

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat joi ca activele din Rusia ale companiilor Nestlé și Auchan să fie plasate sub administrare temporară, potrivit unui decret prezidențial publicat joi, potrivit Reuters.

Decretul arată că activele din Rusia ale celor două companii au fost transferate sub administrarea temporară a companiei L.E.V. Management.

Conform datelor din registrul rus, acea companie a fost înregistrată la Moscova în 2024, cu un capital social de doar 15.000 de ruble (177 de dolari) și un singur angajat.

Înainte de decret, compania era practic necunoscută publicului, scrie Swiss Info, care citează Bloomberg.

Nestlé și-a continuat activitatea în Rusia

Rusia a înăsprit controlul asupra activelor aflate în proprietatea străină de la începutul războiului din Ucraina, în 2022. În temeiul unui decret semnat de Putin în 2023, Moscova are competența de a plasa sub administrare temporară activele provenite din țările pe care le consideră „ostile”.

Acest mecanism a fost utilizat anterior pentru a prelua controlul asupra filialelor ruse ale unor companii precum Danone și Carlsberg.

Compania elvețiană Nestlé și-a continuat activitatea în Rusia, susținând că, în calitate de producător de alimente, furnizează bunuri de primă necesitate.

Potrivit sursei ziarului „Kommersant”, solicitarea are la bază decizia companiei Nestlé de a nu-și extinde capacitatea de producție în Rusia și de a suspenda exporturile de produse fabricate în fabricile sale din Rusia.

Șase fabrici

Nestle a anunțat vineri că analizează toate opțiunile pentru a-și proteja drepturile. Producătorul cafelei Nescafe și al ciocolatelor KitKat a afirmat că a luat act de decizia anunțată joi printr-un decret prezidențial și că evaluează situația.

„Nestlé se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a-și proteja drepturile și a asigura continuitatea operațiunilor comerciale în interesul tuturor părților interesate, în special al angajaților săi”, a declarat compania într-un comunicat.

Acțiunile Nestlé au înregistrat o scădere de 1,5% la deschiderea bursei din Zurich.

Nestlé deține șase fabrici în Rusia, care produc cafea, produse pentru animale de companie și formule pentru sugari. Compania a înregistrat vânzări de aproximativ 2 miliarde de franci elvețieni (2,4 miliarde de dolari) în Rusia în 2021, ultimul an pentru care a publicat cifre, și are aproximativ 7.000 de angajați în această țară.

Cifra de afaceri corespunde cu aproximativ 2% din vânzările totale ale Nestlé, deși analiștii estimează că această contribuție a scăzut după ce compania și-a redus activitățile în țară.

Nestlé a suspendat marea majoritate a vânzărilor, a importurilor și exporturilor neesențiale, a activităților de publicitate și a investițiilor de capital, a declarat Jean-Philippe Bertschy, analist la Bank Vontobel, care estimează că Rusia contribuie în prezent cu aproximativ 1% la vânzările grupului.

Auchan operează 230 de magazine și o afacere online în Rusia

Grupul francez de supermarketuri Auchan a fost, de asemenea, vizat de decretul de joi, activele sale din Rusia fiind transferate sub administrarea temporară a L.E.V. Management.

Auchan, care operează 230 de magazine și o afacere online în Rusia, unde are aproximativ 30.000 de angajați, a refuzat să comenteze.

În cazuri anterioare, administrarea temporară a precedat adesea exproprierea de către stat, activele fiind transferate ulterior către persoane fizice sau companii cu legături cu Kremlinul.

Alte companii occidentale și-au vândut activele din Rusia sau le-au încredințat managerilor locali pentru a se conforma sancțiunilor sau ca răspuns la amenințările din partea Moscovei de a confisca activele aflate în proprietatea străină.

Cu toate acestea, multe companii importante, printre care PepsiCo Inc., Mondelez International Inc. și Raiffeisen Bank International AG, continuă să își desfășoare activitatea în Rusia în condițiile unor restricții din ce în ce mai severe, deși și-au redus amploarea operațiunilor