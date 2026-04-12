Putin a vorbit cu președintele Iranului, la scurt timp după ce negocierile SUA-Iran au eșuat. Ce ofertă a făcut

Președintele iranian Masoud Pezeshkian și Vladimir Putin au semnat în ianuarie 2025 un parteneriat de colaborare strategică între țările lor, FOTO: Kommersant Photo Agency / Sipa USA / Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică cu omologul său iranian Masoud Pezeshkian pentru a discuta despre negocierile dintre Iran și SUA care au avut loc la Islamabad, informează agenția rusă Interfax, citată de Reuters.

Vladimir Putin a transmis că Rusia este pregătită să medieze un acord privind Orientul Mijlociu.

Discuția dintre președintele rus și cel iranian a venit la câteva ore după ce vicepreședintele SUA, JD Vance, a anunțat că echipa sa părăsește Pakistanul după ce nu a reușit să ajungă la un acord cu Iranul. Negocierile s-au încheiat după 21 de ore, iar acum armistițiul de două săptămâni, aflat în vigoare, este sub semnul întrebării, transmite Reuters.

„Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord, și cred că aceasta este o veste proastă pentru Iran mult mai mult decât este pentru Statele Unite ale Americii”, a declarat presei Vance la încheierea discuțiilor.

„Așadar, ne întoarcem în Statele Unite fără să fi ajuns la un acord. Am clarificat foarte bine care sunt limitele noastre”, a adăugat vicepreședintele american.

Agenția de știri iraniană Tasnim a declarat că cererile „excesive” ale SUA au împiedicat ajungerea la un acord și că negocierile s-au încheiat.

Înainte ca Vance să facă declarații, guvernul iranian a afirmat într-o postare pe X că negocierile vor continua și că experții tehnici de ambele părți vor face schimb de documente.