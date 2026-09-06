Putin a discutat trei ore cu emisarii lui Trump. Ce spune Casa Albă

Președintele rus Vladimir Putin a avut, sâmbătă, o discuţie de trei ore cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, care, potrivit lui Donald Trump, au venit cu o propunere menită să pună capăt conflictului din Ucraina.

„Reprezentanţii americani s-au pregătit minuţios pentru această vizită. Nu numai că şi-au reiterat interesul obişnuit pentru o încetare rapidă a ostilităţilor, dar au prezentat şi o serie de idei privind căile posibile care ar putea duce la o soluţionare”, a declarat jurnaliştilor, printre care şi AFP, consilierul de la Kremlin, Iuri Uşakov, scrie News.ro.

„Discuţia a fost constructivă, extrem de sinceră şi marcată de încredere”, a adăugat el, precizând că partea rusă „şi-a exprimat încrederea în îndeplinirea obiectivelor stabilite”.

Cu toate acestea, „situaţia nu este, desigur, simplă”, le-a declarat Vladimir Putin celor doi emisari într-o sală spaţioasă de la Kremlin, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea rusă.

Casa Albă a afirmat, la rândul său, că emisarii preşedintelui Donald Trump au discutat despre „planuri substanţiale pentru următoarele etape, care vor fi anunţate în săptămânile următoare, şi aşteaptă cu nerăbdare să aibă mâine în Ucraina întâlniri la fel de productive”.

Emisarii americani, pentru prima dată la Kiev

Cei doi emisari americani sunt aşteptaţi duminică la Kiev.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, aeroporturile din Kiev au fost ţinta unor atacuri ruseşti, a denunţat şeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, care a văzut în acest lucru voinţa Rusiei de a perturba deplasarea lor în Ucraina. Bombardamentele ruseşti au provocat, de altfel, cel puţin şapte morţi în Ucraina – doi în districtul Bucea, lângă capitală, şi cinci în regiunea Dnipro, din centrul ţării, potrivit autorităţilor ucrainene.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat în cele din urmă sâmbătă că Vladimir Putin a ordonat încetarea atacurilor asupra Kievului timp de trei zile, pe durata vizitei emisarilor.

Cu o zi înainte, Zelenski asigurase că Ucraina nu va bombarda Rusia pe durata acestor negocieri şi ceruse Moscovei să „asigure, la rândul său, un armistiţiu” pe „durata necesară desfăşurării” discuţiilor.