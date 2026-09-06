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Actualitate

Putin a discutat trei ore cu emisarii lui Trump. Ce spune Casa Albă

Alexandra Coșlea
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Președintele rus Vladimir Putin a avut, sâmbătă, o discuţie de trei ore cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, care, potrivit lui Donald Trump, au venit cu o propunere menită să pună capăt conflictului din Ucraina.

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