Putin a vorbit deschis despre vinovăția Rusiei în cazul uciderii a zeci de civili. „O evaluare obiectivă”

Președintele rus Vladimir Putin (dreapta) dă mâna cu președintele azer Ilham Aliev, în timpul întâlnirii lor la reședința Bocharov Ruchei din stațiunea Soci, de la Marea Neagră, Rusia, pe 21 iulie 2017. FOTO: Alexei Nikolsky / AP / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin i-a declarat joi omologului său azer Ilham Aliev că două rachete antiaeriene rusești au explodat la câțiva metri de avionul de linie al Azerbaijan Airlines prăbușit în decembrie 2024, după ce drone ucrainene pătrunseseră în spațiul aerian al Rusiei, și a promis despăgubiri pentru cei afectați, informează Reuters și AFP.

Imagini video transmise joi îi arată pe Putin și Aliev strângându-și mâinile și zâmbind înaintea întrevederii pe care au avut-o la Dușanbe, în Tadjikistan, și în care liderul rus a vorbit despre prăbușirea avionului.

Zborul J2-8243 de pe ruta Baku-Groznâi, capitala republicii Cecenia din Caucazul rus, s-a prăbușit pe 25 decembrie în apropiere de Aktau, în Kazahstan, după ce încercase inițial să aterizeze la destinație, dar a fost redirecționat de pe traseul din sudul Rusiei, unde erau raportate atacuri ucrainene cu drone asupra mai multor ținte.

Tragedia, în care au murit 38 de persoane, a provocat o tensionare a relațiile dintre Rusia și Azerbaidjan, notează Agerpres.

Anul trecut, Putin a emis scuze publice către Aliev pentru ceea ce Kremlinul a numit un „incident tragic” în care avionul s-a prăbușit după ce apărarea antiaeriană rusă a fost desfășurată împotriva unor drone ucrainene.

Putin invocă „fragmente de rachete”

Joi, Putin a mers mai și departe. „Desigur, tot ceea ce trebuie făcut în astfel de cazuri tragice va fi făcut de către partea rusă în ce privește despăgubirea și va fi dată o evaluare juridică a tuturor aspectelor oficiale”, i-a spus Putin omologului azer.

„Este datoria noastră, repet încă o dată (…) să dăm o evaluare obiectivă a tot ceea ce s-a întâmplat și să identificăm cauzele adevărate”, a afirmat liderul de la Kremlin.

Președintele rus a explicat că apărarea antiaeriană era în acțiune în ziua tragediei din cauza prezenței unor drone ucrainene deasupra orașului Groznâi.

„Cele două rachete (rusești) care au fost trase nu au lovit direct avionul (…), însă au explodat, poate prin autodistrugere, la câțiva metri, circa 10 metri”, a mai declarat Putin, în întâlnirea cu Aliev la Dușanbe.

„De aceea s-a produs distrugerea, nu de către elemente de luptă, ci mai degrabă de către fragmente de rachete”, a adăugat el.

Ilham Aliev i-a mulțumit lui Vladimir Putin pentru că „urmărește personal acest caz”, și a salutat „evoluția pozitivă” a relațiilor dintre Moscova și Baku.

Președintele azer, furios inițial

Avionul Embraer a zburat de la Baku spre Groznâi, în Cecenia, unde s-a produs incidentul, după care a mai zburat, avariat, încă 450 km peste Marea Caspică și s-a prăbușit în vestul Kazahstanului. Din cele 67 de persoane aflate la bord, 38 și-au pierdut viața.

Aliev a fost furios din cauza prăbușirii avionului și a criticat public reacțiile inițiale ale Moscovei, despre care a spus că încercau să acopere cauza incidentului.

Relațiile dintre Rusia și Azerbaidjan au cunoscut ulterior o răcire.

Autoritățile azere au închis birourile unei media de stat ruse în Azerbaidjan și au procedat la arestarea unor cetățeni ruși.

Rusia, la rândul ei, a procedat la arestări în rândul diasporei azere.

Întâlnirea de joi de la Dușanbe a fost prima dintre Putin și Aliev de la producerea dramei.