Putin anunță că Rusia a testat încă o super-armă nucleară: „Este un succes enorm”

Vladimir Putin a declarat miercuri că Rusia a testat super-torpila nucleară Poseidon și că testul a fost un mare succes, transmite Reuters.

Oficialii americani și ruși au descris Poseidon ca fiind o nouă categorie de arme de represalii, capabilă să declanșeze valuri radioactive în ocean, care să facă orașele de coastă de nelocuit.

Liderul de la Kremlin a spus miercuri, într-o discuție cu soldați răniți în războiul din Ucraina că testul a avut loc marți.

„Pentru prima dată, am reușit nu numai să o lansăm cu un motor de lansare de pe un submarin purtător, ci și să lansăm unitatea de energie nucleară pe care acest dispozitiv a trecut o anumită perioadă de timp”, a spus Putin.

„Este un succes enorm”, a spus Putin, adăugând că puterea Poseidon a depășit-o pe cea a rachetei intercontinentale Sarmat.

Noul anunț, parte dintr-o strategie a Rusiei

Declarațiile liderului de la Kremlin vin la doar câteva zile după ce acesta a anunțat că Rusia a testat noua sa rachetă de croazieră care are atât propulsie nucleară, cât și capacitatea de a purta un focos nuclear, Burevestnik, „un sistem cu adevărat unic”.

Potrivit think tank-ului american Institutul pentru Studiul Războiului, „parada Rusiei cu racheta Burevstnik și amenințările nucleare voalate fac parte din eforturile mai ample ale Kremlinului de a folosi strategie în care combină morcovul și bâta, fără legătură cu războiul din Ucraina, pentru a determina Statele Unite să facă concesii în legătură cu războiul.”

„Kremlinul a făcut paradă în mod similar cu racheta balistică Oreshnik după testarea acesteia în Ucraina în noiembrie 2024, ca parte a eforturilor de intimidare nucleară menite să convingă Occidentul să-și reducă sprijinul pentru Ucraina, dar acest efort a eșuat după ce nu a reușit să obțină efectul dorit de Kremlin”, a adăugat ISW în evaluarea sa de luni seară.

Ce se știe despre Poseidon

„Supernavele Poseidon” sunt concepute ca arme de represalii, adică concepute pentru a răspunde la un atac nuclear asupra Rusiei, potrivit unui material realizat în 2023 pe această temă de Il Giornale.

„Acest principiu este reflectat în tehnologia de construcție a torpilei: Poseidon, de fapt, având propulsie nucleară, nu numai că este capabilă să lovească la o distanță foarte mare, dar poate, de asemenea, să rămână „în așteptare” pentru a fi activată pentru o perioadă de timp nedeterminată”, a explicat ziarul italian.

Torpila este destinată să depăşească nedetectată sistemele de apărare de coastă, cum ar de exemplu cele ale SUA, potrivit CNN.

Mai mult, acest tip de armă, cu o capacitate de mai multe megatone, ar putea provoca unde radioactive în zonele de coastă, transformându-le de nelocuit pentru mult timp.

„Această „mega-torpilă” nucleară este unică în istoria lumii”, a afirmat expertul naval american H. I. Sutton. „Poseidon este o categorie complet nouă de arme. Va remodela planificarea navală atât în Rusia, cât și în Occident, ducând la noi cerințe și la noi contra-arme”, a spus el.

Atât oficialii americani, cât și cei ruși au declarat că torpilele ar putea lansa focoase de mai multe megatone, provocând valuri radioactive care ar face ca porțiuni din coasta țintă să devină nelocuibile timp de decenii.

Submarin fără echipaj uman și, de facto, torpilă, Poseidon are o lungime de 24 de metri și este înarmat cu un focos nuclear de 10 megatone.

Transportată de un submarin-mamă (Belgorod sau Chabarovsk), torpila are o rază maximă de acțiune de 11.500 de kilometri și este considerată una dintre cele mai silențioase și mai letale drone din flota nucleară, în special datorită vitezei și adâncimii la care operează.