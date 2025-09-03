Putin: „Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova şi această întâlnire va avea loc”. Cum îi răspunde Ministerul ucrainean de externe

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, la Beijing, că președintele Ucrainei Volodimir Zelenski ar trebui să vină la Moscova dacă reuniunea va fi bine pregătită. El spune că, dacă negocierile nu vor da rezultate, Rusia va continua să-şi urmărească obiectivele prin mijloace militare, consemnează agenţiile Reuters şi EFE, preluate de Agerpres.

„Se vede o anumită luminiţă la capătul tunelului”, cu ajutorul medierii preşedintelui Trump, a spus Putin la o conferinţă de presă, la finalul vizitei sale în China. „Vom vedea cum evoluează situaţia. Dacă nu, va trebui să ne rezolvăm problemele prin mijloace militare”, a adăugat preşedintele rus.

Putin invocă bunul simț

El a susţinut că „toate grupările forţelor armate ruse sunt în ofensivă” pe toate sectoarele frontului ucrainean, în timp ce situaţia armatei ucrainene este una „critică”, întrucât aproape nu mai are rezerve de personal şi majoritatea brigăzilor sale au mai puţin de jumătate din efectivele de luptă necesare.

Despre o posibilă întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cerută insistent de acesta din urmă, Putin a spus că a fost mereu deschis unei astfel de întâlniri, confirmând că şi Trump i-a solicitat-o, dar a repetat poziţia Moscovei conform căreia o astfel de reuniune trebuie bine pregătită pentru a da rezultate.

„Nu am exclus niciodată posibilitatea unei astfel de întâlniri. Dar are ea sens? Vom vedea!”, a indicat liderul de la Kremlin. „Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova şi această întâlnire va avea loc”, a completat el.

Deocamdată, Rusia este pregătită să-şi ridice nivelul de reprezentare la discuţiile cu Ucraina, a continuat Putin, fără a detalia, dar Moscova a transmis anterior de mai multe ori că trebuie mai întâi să se facă suficiente progrese în negocierile la niveluri inferioare înaintea unui eventual summit Putin-Zelenski.

Întrebat despre declaraţia cancelarului german Friedrich Merz, care l-a descris drept „unul dintre cei mai răi criminali de război ai epocii noastre”, Putin a răspuns că vede în această afirmaţie o încercare nereuşită a Occidentului de a nu-şi recunoaşte responsabilitatea pentru „tragedia” prin care trece Ucraina, amintind aici şi de „lovitura de stat” prin care, cu sprijinul europenilor, a fost înlăturat de la putere fostul preşedinte ucrainean Viktor Ianukovici.

„Dacă bunul simţ va prevala, se va putea ajunge la un acord acceptabil pentru acest conflict”, a apreciat Putin. El a subliniat că vede din partea administraţiei preşedintelui Trump „o dorinţă sinceră de găsire a unei soluţii”, dar a negat că ar fi discutat cu acesta la summitul lor desfăşurat pe 15 august în Alaska despre garanţiile de securitate pentru Ucraina, însă a ţinut să adaugă că astfel de garanţii nu pot fi decise „pe seama Rusiei”.

Zelenski: „Rusia respinge orice încercare de a pune capăt războiului”

Ministrul de Externe al Ucrainei Andrii Sîbiha a spus că o președintele Zelenski este pregătit pentru o întrevedere cu Putin, însă aceasta ar trebui să aibă loc pe teren neutru, nu la Moscova, ceea ce este „o propunere inacceptabulă”

În acest moment, cel puțin șapte țări sunt gata să găzduiască o întâlnire între liderii Ucrainei și Rusiei pentru a pune capăt războiului. Austria, Sfântul Scaun, Elveția, Turcia și trei state din Golf. Acestea sunt propuneri serioase, iar președintele Zelenski este pregătit pentru o astfel de întâlnire în orice moment. Cu toate acestea, Putin continuă să se joace cu toată lumea, făcând propuneri inacceptabile în mod deliberat. Doar o presiune crescută poate forța Rusia să ia în sfârșit în serios procesul de pace”, a afirmat Sîbiha.

Deocamdată, Volodimir Zelenski nu a răspuns explicit invitației pentru discuții cu Putin la Moscova, însă în debutul turneului său european pe care l-a început miercuri a cerut aliaților europeni să intensifice presiunea economică asupra Rusiei care nu ar avea niciun fel de intenție să încheie pace, lucru dovedit de atacurile recente, susținute cu sute de drone.

„Doar din cauza unei presiuni insuficiente, îndeosebi asupra economiei de război a Rusiei, această agresiune continuă”, a scris Zelenski pe Telegram cu puțină vreme înainte de sosirea în Danemarca”, acolo unde se va întâlni cu lideri din Europa de Nord și țările baltice.

„Vom discuta în zilele următoare cu partenerii noștri despre nevoia unor măsuri de presiune puternică”, a mai spus Zelenski.

Într-o conferință de presă susținută ulterior la Copenhaga, președintele ucrainean a cerut întăriri pentru apărarea antiaeriană a țării sale. „Acestea sunt atacuri regulate, câteva pe săptămână, și un semnal clar că Rusia respinge orice încercare de pune capăt războiului și că vrea să lupte în continuare”, a motivat Volodimir Zelenski.

Blocaj după summitul din Alaska

În timp ce Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, Kievul şi aliaţii săi europeni sunt preocupaţi de garanţiile de securitate pentru Ucraina, aşadar poziţiile celor două tabere rămân foarte îndepărtate.

Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care de partea sa respinge orice desfăşurare de trupe din ţările NATO ca garanţie de securitate pentru Ucraina, iar aliaţii europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul şi insistă în plus să desfăşoare trupe de menţinere a păcii în Ucraina, deşi Rusia se opune.

La summitul din Alaska, Putin a cerut, potrivit Reuters, ca Ucraina să se retragă complet din provinciile Doneţk şi Lugansk şi, în schimb, Rusia să îngheţe restul liniei frontului, însă liderul de la Kremlin ar fi devenit mai flexibil faţă de ideea unor garanţii de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA.

Însă orice discuţie asupra garanţiilor de securitate occidentale pentru Ucraina ce nu ţine cont de poziţia Moscovei nu va duce nicăieri, a avertizat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, conform căruia un aranjament pentru garanţii de securitate oferite Ucrainei ar trebui să implice statele membre permanente în Consiliul de Securitate al ONU, respectiv SUA, Rusia, China, Regatul Unit şi Franţa, plus eventual alte ţări, precum Germania sau Turcia, dar în niciun caz ţări exclusiv din rândul membrilor NATO sau ai susţinătorilor Ucrainei. Astfel de garanţii trebuie să ţină cont şi de interesele Moscovei, care doreşte ca Ucraina să fie o ţară neutră şi să-şi menţină statutul de stat fără arme nucleare, a completat şeful diplomaţiei ruse.