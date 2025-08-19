Putin a sugerat Moscova ca locație pentru summitul cu Zelenski, în discuția cu Trump. Reacția președintelui ucrainean și a liderilor europeni

Președintele SUA, Donald Trump, a organizat discuții luni la Casa Albă cu omologul său ucrainean și o serie de lideri europeni, iar în marja întrevederii a vorbit și cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, care i-a sugerat organizarea unui summit de pace cu Volodimir Zelenski la Moscova, au declarat pentru AFP trei surse familiarizate cu convorbirea telefonică dintre ceie doi șefi de stat.

„Putin a menționat Moscova” în timpul convorbirii pe care a avut-o luni seară cu Trump, a spus una dintre surse pentru AFP, menționând că răspunsul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a fost „nu”.

O sursă diplomatică apropiată discuțiilor a spus că liderii europeni i-au transmis lui Trump că propunerea lui Putin „nu pare o idee bună”.

După summitul de luni de la Casa Albă, la care au participat liderii din Ucraina, Germania, Franța, Finlanda, Italia și Marea Britanie, Trump a declarat că următorul pas pentru oprirea războiului este o întâlnire față în față între Zelenski și Putin.

„La concluzionarea întâlnirilor, l-am sunat pe președintele Putin și am început aranjamentele pentru o întâlnire, într-o locație care va fi determinată, între președintele Putin și președintele Zelenski. După ce are loc acea întâlnire, vom avea o trilaterală, care va fi cu cei doi președinți plus eu”, a declarat Trump, într-o postare pe platforma sa, Truth Social. Potrivit Kremlinului, convorbirea dintre liderul american și cel rus a durat 40 de minute.

În ultimele săptămâni, liderul Ucrainei a afirmat în repetate rânduri că este pregătit să aibă o întâlnire cu omologul rus pentru a pune capăt războiului dezlănțuit de Moscova în februarie 2022, în care au pierit zeci de mii de oameni și au fost strămutate milioane de persoane.

Ce au spus reprezentanții Rusiei

Putin i-a transmis lui Trump în timpul apelului de luni că este deschis „ideii” unor discuții directe cu Ucraina, a declarat Yuri Ușakov, consilier la Kremlin, potrivit presei de stat.

Marți, ministrul rus al afacerilor externe a declarat că Moscova nu respinge niciun format de lucru privind soluționarea conflictului ucrainean, nici pe cele bilaterale sau trilaterale. Orice întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski va trebui pregătită „foarte temeinic”, a spus Serghei Lavrov.

Tot marți, Elveția a anunțat că este gata să îi ofere imunitate lui Vladimir Putin pentru a fi organizate acolo discuțiile de pace, în ciuda mandatului de arestare pe care l-a emis Curtea Penală Internațională.

Președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu omologul său rus vineri în Alaska, stat din nordul SUA, punând astfel capăt celor opt ani de politică occidentală de izolare a lui Vladimir Putin.