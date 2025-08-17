Putin e de acord ca SUA și Europa să ofere Ucrainei protecție de tip NATO, spune emisarul lui Trump

Vladimir Putin, președintele Rusiei, a fost de acord la summitul cu președintele Trump să permită SUA și aliaților săi europeni să ofere Ucrainei o garanție de securitate similară mandatului de apărare colectivă al NATO, ca parte a unui eventual acord de punere capăt războiului de 3 ani și jumătate din Ucraina, a declarat duminică pentru CBS News, trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

„Am reușit să obținem următoarea concesie: că Statele Unite ar putea oferi protecție similară Articolului 5, acesta fiind unul dintre motivele reale pentru care Ucraina dorește să fie în NATO”, a declarat el pentru emisiunea „Starea Uniunii” de la CNN. El a adăugat că „a fost prima dată când i-am auzit pe ruși fiind de acord cu acest lucru” și i-a numit „revoluționari”.

Articolul 5 prevede că un atac armat împotriva unuia sau mai multor membri va fi considerat un atac împotriva tuturor membrilor.

Witkoff, care i s-a alăturat secretarului de stat Marco Rubio în cadrul discuțiilor de vineri, la o bază militară din Alaska, a oferit puține detalii despre cum ar funcționa un astfel de acord. Dar acesta părea a fi o schimbare majoră pentru Putin și ar putea servi ca o soluție la obiecția sa de lungă durată față de potențiala aderare a Ucrainei la NATO.

Subliniind câteva detalii despre discuțiile private, Witkoff a mai spus că Rusia a fost de acord să adopte o lege care să nu „atace alte țări europene și să nu le încalce suveranitatea. Și ar mai fi multe altele”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbind la o conferință de presă la Bruxelles alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a aplaudat decizia. „Salutăm disponibilitatea președintelui Trump de a contribui la garanțiile de securitate similare Articolului 5 pentru Ucraina, iar «Coaliția celor dispuși» – inclusiv Uniunea Europeană – este gata să își aducă contribuția”, a declarat ea.

Zelenski a mulțumit Statelor Unite pentru semnalele recente că Washingtonul este dispus să sprijine astfel de garanții, dar a spus că multe lucruri sunt neclare.

„Este important ca America să fie de acord să colaboreze cu Europa pentru a oferi garanții de securitate Ucrainei”, a spus el. „Dar nu există detalii despre cum va funcționa acest lucru și care va fi rolul Americii, rolul Europei și ce poate face UE, iar aceasta este sarcina noastră principală, avem nevoie ca securitatea să funcționeze în practică, precum Articolul 5 din NATO, și considerăm că aderarea la UE face parte din garanțiile de securitate.”

Witkoff a apărat decizia domnului Trump de a renunța la eforturile sale ca Rusia să accepte un armistițiu imediat, pe care președintele îl stabilise ca punct de referință înainte de întâlnire. Witkoff a spus că președintele republican s-a orientat către un acord de pace deoarece s-au făcut atât de multe progrese.

„Am abordat aproape toate celelalte aspecte necesare pentru un acord de pace”, a spus Witkoff, fără a oferi mai multe detalii. „Am început să observăm o oarecare moderație în modul în care se gândesc să ajungă la un acord de pace final.”

Rubio a declarat la emisiunea „Face the Nation with Margaret Brennan” că nu crede că impunerea de noi sancțiuni americane împotriva Rusiei l-ar obliga pe Putin să accepte un armistițiu.

„Dacă a făcut asta acum, în momentul în care președintele impune acele sancțiuni suplimentare, atunci discuțiile se vor încheia”, a spus Rubio. „Vrem să ajungem la un acord de pace care să pună capăt acestui război, astfel încât Ucraina să își poată continua viața și să-și reconstruiască țara, având garanția că acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată. Acesta este obiectivul.”

Rubio a spus că Kievul „va trebui să accepte lucruri, dar va trebui să și primească lucruri”.

„De exemplu, Ucraina este o țară suverană. Are dreptul, la fel ca orice țară suverană din lume, să încheie alianțe de securitate cu alte țări pentru a preveni o invazie în viitor, pentru a preveni amenințările la adresa securității lor naționale”, a spus Rubio. „Nu este o cerere nerezonabilă. Este un aspect la care trebuie să se lucreze.”

Zelenski și liderii europeni, care au primit discuții de la dl. Trump după summit, urmează să se întâlnească cu acesta la Casa Albă luni.

„Nu spun că suntem în pragul unui acord de pace, dar spun că am văzut mișcare, suficientă mișcare pentru a justifica o întâlnire ulterioară cu Zelenski și europenii, suficientă mișcare pentru a dedica și mai mult timp acestui lucru”, a spus Rubio.