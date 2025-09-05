Putin emite o amenințare dură către viitoarele trupe aliate din Ucraina, imediat după ce Macron a anunțat că 26 de țări vor fi prezente acolo „la sol, pe mare sau în aer”

Președintele Rusiei și-a reiterat opoziția față de prezența militarilor străini în Ucraina, deși a susținut că Kievului trebuie să i se ofere garanții de securitate, scriu Reuters și Kommersant.

Vladimir Putin a declarat vineri că, dacă trupele străine vor apărea acum în Ucraina, acestea vor deveni imediat ținte legitime pentru armata rusă, potrivit Reuters.

Dacă se iau decizii care duc la pace, la o pace pe termen lung, atunci prezența trupelor străine pe teritoriul ucrainean nu are sens, a spus președintele rus.

„Prin urmare, dacă unele trupe apar acolo, mai ales acum, în timpul operațiunilor militare, pornim de la premisa că acestea vor fi ținte legitime pentru distrugere”, a declarat Putin la un forum economic din Vladivostok.

Putin a confirmat că Ucrainei ar trebui să i se ofere garanții de securitate.

Și când acestea vor fi elaborate și furnizate, Rusia le va respecta, a adăugat el. „Nimeni nu a discutat încă acest lucru cu noi la un nivel serios”, a mai susținut liderul de la Kremlin, citat de Kommersant.

O forță internațională terestră, maritimă și aeriană

Putin a făcut această declarație la o zi după ce președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că 26 de țări s-au angajat să ofere Ucrainei garanții de securitate postbelice, inclusiv o forță internațională terestră, maritimă și aeriană.

Invitat să dea detalii legate de efectivele pe care țări din grupul celor 26 vor să le trimită în Ucraina, Macron a evitat să dea un răspuns direct afirmând că detaliile tehnice vor fi stabilite de comun acord de șefii de stat major și miniștrii apărării din țările respective. „Nu vom da detalii Rusiei legate de organizarea noastră”, a adăugat Macron.

Garanțiile includ și o componentă politică întrucât Zelenski a spus că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este o garanție economică și politică. De asemenea, acordarea garanțiilor urmează să fie ratificată în parlamentele celor 26 de țări.

Putin nu se grăbește spre o întâlnire cu Zelenski

În declarațiile de vineri, Putin a semnalat încă o dată că nu se grăbește să se întâlnească cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, în ciuda dorinței exprimate în acest sens de Donald Trump și a disponibilității liderului de la Kiev.

Liderul rus a subliniat că nu vede prea mult sens într-o astfel de întâlnire, deoarece va fi „imposibil” să se ajungă la un acord cu privire la problemele cheie.

„Chiar dacă există voință politică, ceea ce mă îndoiesc, există dificultăți juridice și tehnice”, a declarat Putin.

El și-a reiterat apoi teza privind lipsa de legitimitate a actualului președinte ucrainean – una respinsă de guvernul de la Kiev.

Putin a spus că orice chestiuni teritoriale, conform Constituției Ucrainei, trebuie confirmate printr-un referendum. Pentru a-l organiza, trebuie ridicată legea marțială. Dacă aceasta este ridicată, alegerile prezidențiale trebuie organizate „imediat”.

Și chiar și atunci când referendumul va avea loc, a spus Putin, va fi necesar să se obțină o decizie din partea Curții Constituționale, care nu funcționează în prezent, deoarece „șeful regimului a ordonat serviciilor de securitate să nu-l lase pe președintele Curții Constituționale să intre la locul său de muncă”.

Putin a mai spus că cel mai bun loc pentru negocieri este „capitala Federației Ruse, orașul erou Moscova”. „Vom asigura cu siguranță condiții de lucru și securitate. O garanție de 100%”, a promis șeful Federației Ruse.

Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat anterior că consideră invitația la Moscova ca un semn al nepregătirii părții ruse pentru o întâlnire la nivel înalt.