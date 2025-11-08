Putin face o nouă numire în puternicul Consiliu de Securitate al Rusiei

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Andrei Bulyga, unul dintre miniştrii adjuncţi ai apărării în guvernul de la Moscova, în funcţia de secretar adjunct al puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei, potrivit unui decret publicat sâmbătă pe site-ul Kremlinului, informează Reuters.

Într-un decret separat, Putin l-a numit pe general-colonelul Alexander Sanchik, care a ocupat până acum funcţia de comandant al Districtului militar Sud al Rusiei, în funcţia de ministru adjunct al apărării, înlocuindu-l pe Bulyga.

Andrei Bulyga, general-locotenent în armata rusă, ocupa funcţia de viceministru responsabil cu sprijinul logistic din martie 2024.

El preluase atunci funcţia chiar înainte de izbucnirea unei serii de cazuri de corupţie care au zguduit Ministerul Apărării de la Moscova şi în urma cărora peste 12 oficiali, inclusiv trei foşti miniştri adjuncţi ai apărării, au fost arestaţi sub acuzaţii de delapidare şi luare de mită.

Iar Serghei Şoigu, care deținuse vreme îndelungată funcția de ministru al apărării, a fost mutat de Putin în funcția de secretar al Consiliului de Securitate, pe fondul scandalurilor de corupţie şi al criticilor la adresa performanţei forţelor ruse în Ucraina.