Putin l-a decorat cu „Ordinul Curajului” pe unul dintre deținătorii de valize nucleare din Rusia

Președintele rus Vladimir Putin a acordat luni Ordinul Curajului generalului Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Rusiei și comandant al al războiului Rusiei în Ucraina, transmite Reuters.

Gherasimov, unul dintre cei mai puternici oameni din armata rusă și împotriva căruia Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pentru presupuse crime în Ucraina, este considerat principalul arhitect al strategiei moderne de război a Rusiei. El a împlinit 70 de ani luni.

Se crede că Gherasimov deține una dintre cele trei „valize nucleare” care pot transmite ordine pentru un atac nuclear. Celelalte două valize sunt la președintele Rusiei și la ministrul apărării.

Generalul a jucat un rol cheie în anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și în sprijinul militar decisiv acordat de Rusia președintelui Bashar al-Assad în războiul civil din Siria.

Ordinul Curajului, o decorație de stat prestigioasă, i-a fost acordat lui Gherasimov „pentru curajul, vitejia și devotamentul de care a dat dovadă în îndeplinirea îndatoririlor militare”, potrivit unui decret publicat luni seara pe site-ul oficial al actelor juridice din Rusia.

Statele Unite l-au sancționat pe Ghertasimov a doua zi după invazia Rusiei din 24 februarie 2022 în Ucraina, afirmând că se număra printre cei direct responsabili. Putin l-a pus pe Gherasimov să conducă campania din Ucraina în ianuarie 2023.

Gherasimov, împreună cu ministrul apărării de atunci, Serghei Șoigu, un alt aliat apropiat al lui Putin, a fost puternic criticat de influenții bloggeri de război ruși pentru eșecurile armatei în primul an de război, când aceasta a suferit o serie de înfrângeri și retrageri jenante.