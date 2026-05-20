Putin, primit cu covor roșu la Beijing. Xi descrie relația cu Rusia ca o forță a „calmului în mijlocul haosului” și atacă voalat SUA

Relația Chinei cu Rusia a atins un „nivel fără precedent”, a afirmat Vladimir Putin în cadrul întâlnirii de miercuri de la Beijing cu Xi Jinping. Liderul rus a fost primit cu toate onorurile unei vizite de stat, la fel ca Donald Trump săptămâna trecută, potrivit CNN.

Aflat alături de Putin în Marea Sală a Poporului, Xi a lansat o aluzie voalată la adresa SUA. „Situația internațională este marcată de turbulențe și transformări interconectate, în timp ce curentele hegemonice unilaterale sunt în plină expansiune”, a spus Xi, folosind limbajul tipic al Beijingului pentru a critica ceea ce consideră a fi o depășire a limitelor politicii externe americane.

În fața acestei situații, liderul chinez a adăugat că cele două țări ar trebui să-și consolideze „coordonarea strategică cuprinzătoare”, a relatat presa chineză.

Liderul chinez s-a referit în mod direct la războiul SUA-Israel împotriva Iranului, afirmând că „încheierea sa rapidă” va contribui la reducerea perturbărilor în aprovizionarea cu energie, în lanțurile de aprovizionare și în comerț.

„Încetarea completă a războiului nu suportă nicio întârziere, reluarea ostilităților este și mai puțin de dorit, iar continuarea negocierilor este deosebit de importantă”, a declarat Xi.

Putin efectuează cea de-a 25-a vizită oficială în China de-a lungul celor 25 de ani de când se află la conducerea Rusiei și prima de la izbucnirea noului conflict din Orientul Mijlociu, în timp ce armata sa continuă să ducă războiul în Ucraina.

În discursul său de deschidere, Vladimir Putin a afirmat că relațiile ruso-chineze au atins un „nivel fără precedent” și se numără printre „principalii factori de stabilitate pe scena internațională”.

Liderul rus a făcut aluzie la legăturile personale strânse cu Xi Jinping, cu care s-a întâlnit de peste 40 de ori, folosind expresia chineză care subliniază tristețea despărțirii: „O singură zi de despărțire pare a fi trei toamne”.

Se așteaptă ca întâlnirile dintre Putin și Xi să se concentreze pe extinderea parteneriatului lor „fără limite”, oferindu-le totodată celor doi ocazia de a discuta despre vizita lui Trump și războaiele din Ucraina și Iran, scrie CNN.

Putin a sugerat că energia, industria, agricultura, transporturile și tehnologia de vârf ar fi alte subiecte de pe ordinea de zi. „Pe fondul crizei din Orientul Mijlociu, Rusia continuă să-și mențină rolul de furnizor de încredere de resurse, în timp ce China rămâne un consumator responsabil al acestor resurse”, i-a spus el lui Xi.

O dublă întâlnire la Beijing

Pentru Xi, faptul că îi primește pe liderii Statelor Unite și ai Rusiei – două națiuni aflate în conflict – în decurs de câteva zile reprezintă un avantaj, având în vedere că își propune să consolideze reputația Chinei ca factor de influență pe scena internațională.

Primirea rezervată lui Putin în fața monumentalei Săli Mari, miercuri dimineață, a avut toate caracteristicile unei primiri tipice pentru o vizită de stat, așa cum Beijingul i-a rezervat-o și lui Donald Trump săptămâna trecută.

Xi și o serie de înalți oficiali ai săi i-au strâns mâna președintelui rus, după care liderii, care păreau destul de relaxați, au stat umăr la umăr în timpul unei salve de onoare, în timp ce o fanfară militară cânta și steagurile Rusiei și Chinei fluturau în fundal. Copiii fluturau steaguri și flori pe măsură ce liderii treceau pe lângă ei – un moment al ceremoniei de săptămâna trecută care l-a amuzat vizibil pe Trump.

Președintele Donald J. Trump participă la o ceremonie de bun venit alături de președintele Xi Jinping al Republicii Populare Chineze, joi, 14 mai 2026, la Marele Palat al Poporului din Beijing. Credit line: DANIEL TOROK / UPI / Profimedia

Aceste gesturi păreau menite să sublinieze alinierea durabilă și tot mai strânsă dintre China și Rusia, chiar și în contextul în care ambele guverne își reorientează relațiile cu SUA.

Cele două părți sărbătoresc cea de-a 25-a aniversare a „Tratatului de bună vecinătate și cooperare prietenoasă” din 2001, care a rezolvat conflictele de frontieră de lungă durată și a marcat începutul unei noi perioade de cooperare.

De asemenea, se așteaptă ca acestea să salute ceea ce consideră a fi o nouă direcție a relațiilor internaționale – una menită să servească obiectivele lor strategice și în care SUA nu mai este superputerea globală.

Dincolo de fast și de frazele de efect, Putin se află, de asemenea, într-o poziție mult mai slabă față de Xi decât în timpul ultimei sale vizite la Beijing, din septembrie. Cu câteva zile înainte de sosirea sa, Ucraina a lansat ceea ce presa rusă a descris drept cel mai amplu atac asupra Moscovei din ultimul an, lovind capitala cu peste 500 de drone.

Totodată, Rusia a pierdut teren în fața Ucrainei, suferind luna trecută ceea ce analiștii consideră a fi prima pierdere netă de teritoriu din august 2024.

Xi ar putea profita de relația din ce în ce mai dezechilibrată dintre cele două țări – economia rusă fiind puternic dependentă de China – pentru a obține avantaje pentru Beijing în domeniul cooperării energetice, într-un moment în care conflictul din Orientul Mijlociu limitează accesul Beijingului la țiței.