Putin recunoaște că Rusia are „probleme” din cauza atacurilor ucrainene: „Suntem conștienți de ele și răspundem la ele”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, participă la summitul informal al liderilor Comunității Statelor Independente (CSI), la Sankt Petersburg, pe 21 decembrie 2025. FOTO: Alexander KAZAKOV / AFP / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a dat asigurări că securitatea națională va fi asigurată și că provocările vor depășite, în condițiile în care Ucraina și-a intensificat atacurile asupra teritoriului rus, pe care le descrie drept o răzbunare justă pentru bombardamentele aproape zilnice ale forțelor ruse asupra civililor și a infrastructurii energetice din Ucraina, a scris AFP.

„Da, vedem problemele, suntem conștienți de ele și răspundem la ele, dar cu siguranță vom asigura atât securitatea a țării, cât și pe a cetățenilor noștri, precum și inviolabilitatea frontierelor Rusiei”, a declarat Vladimir Putin, duminică, la congresul partidului Rusia Unită.

„Fără îndoială, vom depăși toate provocările cu care ne confruntăm astăzi, inclusiv atacurile teroriste asupra teritoriului nostru și asupra instalațiilor de infrastructură”, a adăugat liderul rus.

Discursul lui Putin a venit la câteva ore după un atac ucrainean cu dronă în regiunea Krasnodar din sudul Rusiei. Operațiunea a ucis o persoană și a declanșat un incendiu într-o rafinărie, potrivit guvernatorului local Veniamin Kondratiev.

Declarația lui Zelenski

Kievul a revendicat atacul. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că face parte din „operațiunile care slăbesc capacitatea Rusiei de a purta acest război”.

„A fost lovită rafinăria de petrol Slaviansk – la circa 300 de kilometri de linia frontului. Am lovit, de asemenea, la o rafinărie din regiunea Iaroslavl, la aproximativ 700 de kilometri de frontiera noastră”, a declarat Zelenski, duminică, pe X.

Săptămâna trecută, un alt atac ucrainean provoca un incendiu la o rafinărie din sud-estul Moscovei, învăluind suburbiile capitalei în nori denși de fum negru.

Crimeea, anexată de Rusia în 2014, a declarat vineri o „situație de urgență” în încercarea de a atenua consecințele atacurilor aeriene ucrainene care vizează tot mai des peninsula.

Atacurile au dat peste cap sezonul turistic în Crimeea, cândva una dintre cele mai populare locații pentru turiștii ruși. Publicația ucraineană Kyiv Independent a scris că exploziile nocturne, cozile lungi de la benzinării și urmele de petrol din zona de coastă au devenit parte a noii realități pe care o trăiesc cei care merg acolo.