Sezonul turistic din Crimeea, o destinație populară pentru ruși, dat peste cap de valul de atacuri ucrainene: „Fie nu a început, fie s-a încheiat deja”

Crimeea, cândva una dintre cele mai populare locații pentru turiștii ruși, nu se mai numără printre principalele destinații de vacanță în acest sezon, în care exploziile nocturne, cozile lungi de la benzinării și urmele de petrol din zona de coastă au devenit parte a noii realități pe care o trăiesc cei care merg acolo, susține publicația ucraineană The Kyiv Independent.

Peninsula anexată ilegal de Moscova în 2014 a fost vizată în ultimele săptămâni de un val de atacuri cu rază medie de acțiune din partea Ucrainei, care vrea să o transforme „într-o insulă”, izolând-o de Rusia, a explicat ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov. Astfel, forțele Kievului lovesc zilnic ținte logistice și militare din zonă.

Publicația ucraineană a prezentat ceea ce a descris drept câteva dintre mesajele de pe un grup de Telegram în care turiștii comentează condiții din peninsulă: „Am petrecut întreaga noapte într-un adăpost”; „Cafenelele sunt deschise… dar îți cer cash sau un transfer bancar; multe cafenele nu au curent electric”; „Cât despre combustibil, recomand în continuare să aduceți puțin cu voi ori de câte ori este posibil”; „Cei care au călătorit în Crimeea în fiecare an nu pot fi speriați de nimic”.

Rezervări anulate

Ziarul rus Kommersant a scris că, în perioada 24 mai – 6 iunie, 79% dintre rezervările hoteliere au fost anulate între 24 mai și 6 iunie.

„Sezonul turistic fie nu a început, fie s-a încheiat deja”, a declarat Evhen Hlobîstov, decanul Facultății de Științe ale Naturii din cadrul Universității Naționale „Academia Kiev-Mohyla” și expert în protecția mediului și dezvoltarea durabilă în Crimeea, pentru Kyiv Independent.

Atacurile ucrainene din regiune au provocat o criză a aprovizionării cu combustibil, penurii alimentare, pene de curent și poluare marină, mai scrie publicația ucraineană.

Autoritatea feroviară din peninsulă a redus numărul trenurilor care se deplasează zilnic spre și dinspre Crimeea, de la 18, la 7.

Vineri, autoritățile instalate de Rusia au anunțat o stare regională de urgență, susținând că „decizia a fost luată în principal pentru a rezolva probleme de natură economică”.