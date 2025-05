Putin: Rusia nu va „întinde covorul roșu” pentru McDonald’s dacă decide să întoarcă

Președintele rus a însărcinat deja guvernul cu elaborarea unui cadru juridic pentru posibila revenire a companiilor care doresc să reintră pe piața rusă.

Rusia nu va „întinde covorul roșu” pentru McDonald’s dacă decide să readucă arcadele aurii în țară, a declarat președintele Vladimir Putin la o întâlnire cu lideri de afaceri la Kremlin, scrie Tass.

„[McDonald’s] i-au pus pe toți într-o poziție dificilă, au fugit, iar acum, dacă vor să se întoarcă, ar trebui să le întindem covorul roșu? Bineînțeles că nu. Am vorbit cu colegii și am însărcinat deja guvernul cu elaborarea unui cadru pentru posibila revenire a companiilor care doresc să reintră pe piața rusă – cu calm și fără nicio ostilitate, ținând cont de faptul că cel mai important lucru este să protejăm interesele afacerilor noastre”, a subliniat președintele într-o conversație cu Oleg Paroyev, directorul general al lanțului rus de fast-food-uri „Vkusno I Tochka”, un restaurant McDonald’s sub brandul rusesc.

„Împreună cu dumneavoastră, vom lucra la toate aspectele, vom gândi totul, până la ultimul detaliu. Dar numai în avantajul nostru”, a continuat Putin.

Putin a reamintit că unele companii mari care operează în alte sectoare ale economiei i s-au adresat deja și a spus că partenerii lor străini au indicat că doresc să se întoarcă.

„Am răspuns – lasă-i să se întoarcă, dar asigură-te că o fac în condițiile tale. Dacă este avantajos pentru tine, lasă-i să se întoarcă. Dacă funcționează pentru tine, fă-o, dacă nu, vom face cum spui tu. Asta e tot”, a spus Putin.

McDonald’s a decis să părăsească piața rusă în 2022, vânzând compania unui investitor rus, antreprenorul Alexander Govor, care fusese partener de franciză McDonald’s din 2015, administrând 25 de restaurante în Siberia. Lanțul Vkusno I Tochka operează în Rusia din 12 iunie 2022.