Putin și Trump au discutat despre posibilitatea unei întâlniri tripartite cu Xi Jinping, potrivit Kremlinului

Președinții rus și american au discutat despre posibilitatea unei întâlniri tripartite cu omologul lor chinez cu prilejul summitului APEC din noiembrie din China, a anunțat miercuri Kremlinul, relatează AFP, conform Agerpres.

Întrebat de un jurnalist dacă președinții american, Donald Trump, și rus, Vladimir Putin, au abordat ideea unei întâlniri trilaterale la Shenzen în cadrul discuției lor telefonice de marți, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a răspuns: ‘Fără nicio îndoială’.

Cei doi lideri au discutat după vizita la Kiev și Moscova din cursul weekendului a emisarilor Washingtonului, cu obiectivul de a relansa negocierile de pace pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, aflate într-un punct mort de o bună perioadă de timp.

„Această posibilitate (de summit tripartit, n.r.) a fost deja menționată anterior și o astfel de oportunitate se va prezenta”, a adăugat Peskov.

De la declanșarea ofensivei sale în Ucraina în februarie 2022, Moscova, izolată de Occident, s-a apropiat considerabil de Beijing.

Vladimir Putin s-a întâlnit cu omologul său chinez Xi Jinping la sfârșitul lui august la Bișkek, în Kârgâzstan, cu prilejul summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS).

Consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat după această întrevedere că posibilitatea unor întâlniri bilaterale între Putin, Trump și Xi a fost discutată, la fel ca și cea a unei întâlniri între cei trei.

Summitul APEC (Cooperare economică Asia-Pacific), un important forum de cooperare economică regional din care fac parte Rusia, China și SUA, urmează să aibă loc la Shenzen pe 18 și 19 noiembrie.

Rusia a anunțat că Vladimir Putin intenționează să participe. De cealaltă parte, Washingtonul nu a confirmat încă prezența lui Donald Trump.