Putin și Zelenski l-au sunat pe Donald Trump de ziua lui. Ce au discutat separat cu președintele american

Președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au purtat duminică discuții telefonice separate cu Donald Trump, cu ocazia împlinirii a 80 de ani a liderului american. Cei doi au abordat teme diferite, dar ambele convorbiri au inclus și subiectul războiului din Ucraina, potrivit AFP și declarațiilor oficiale.

Putin și Trump au discutat despre conflictele din Ucraina şi Iran, precum şi despre viitoarea vizită a emisarilor de la Washington în Rusia, a anunţat Kremlinul.

„Discuţia s-a axat în principal pe situaţia referitoare la protocolul de acord în curs de elaborare între Statele Unite şi Iran. Donald Trump a spus că se apropie un acord”, a declarat jurnaliştilor Iuri Uşakov, consilier al Kremlinului.

Iuri Uşakov a mai precizat că s-a „convenit ca reprezentanţii speciali ai preşedintelui american, Steve Witkoff şi Jared Kushner, care sunt în prezent foarte implicaţi în problemele iraniene, să revină în curând în Rusia”.

În aceeași zi, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a felicitat telefonic pe Donald Trump cu ocazia aniversării sale. Ulterior, liderul de la Kiev a anunțat pe platforma X că discuția a vizat eforturile pentru încheierea războiului.

„L-am informat pe președinte (american, n.r.) despre ultimele evoluții pe câmpul de luptă și despre consolidarea pozițiilor noastre. Am convenit să aprofundăm aceste discuții în cadrul unei întâlniri la summitul G7”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Anterior, consilierul președinției ucrainene Dmitro Litvin informase presa despre o „convorbire fructuoasă” care durase între 30 și 35 de minute.

În ultimele luni, mai multe cicluri de negocieri pentru a găsi o soluție la războiul din Ucraina sub egida SUA nu au reușit să apropie Kievul și Moscova de un acord, procesul împotmolindu-se pe măsură ce atenția Washingtonului se deplasa spre Iran.

Volodimir Zelenski va participa marți la o reuniune de lucru cu liderii G7 (forum internațional al guvernelor unor state dezvoltate din punct de vedere economic, tehnologic și militar: Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și SUA), care se vor reuni la Evian (în Franța), în prezența președintelui american.