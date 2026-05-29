Putin: Rusia „nu a amenințat niciodată” statele europene. Acuză Occidentul că își justifică astfel cheltuielile militare „exorbitante”

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri că „Rusia nu a amenințat niciodată și nu amenință statele europene”, după ce acestea au acuzat Moscova că este responsabilă pentru prăbușirea unei drone peste un bloc de locuințe din Galați, transmite AFP, conform Agerpres.

„Tot ceea ce ele fac este doar să continue confruntarea cu Rusia și să justifice astfel cheltuieli exorbitante din bugetele lor de stat, luând din buzunarul contribuabililor”, a spus președintele rus despre statele europene care susțin Ucraina în războiul cu țara sa, el vorbind la o conferință de presă în Kazahstan.

Cât despre acest război, el a afirmat este „imposibil” să se avanseze un termen concret de încetare a luptelor, după ce a fost întrebat despre una dintre declarațiile sale recente în care a spus că războiul din Ucraina „se apropie de sfârșit”.

„A da termene precise în timp ce luptele continuă este imposibil. Nu este doar imprudent, dar acest lucru nu se face practic niciodată”, a explicat liderul de la Kremlin, potrivit agenției EFE.

Referindu-se tot la acea declarație a sa anterioară, el a susținut acum să aceasta a fost o interpretare a „situației de pe câmpul de luptă”, unde „trupele noastre avansează acolo în toate direcțiile, în fiecare zi”.

Pe de altă parte, Putin a confirmat că negocierile privind încetarea războiului sunt în prezent „pe pauză”, dar a asigurat că unele contacte cu mediatorii americani continuă. „Există anumite contacte, nu ascund acest lucru (…), dar nu există negocieri propriu-zise”, a menționat președintele rus.

Totuși, el a insistat că Rusia este pregătită să reia procesul de negociere. „Suntem pregătiți. Nu am refuzat niciodată să negociem. Nu noi am oprit negocierile. Suntem dispuși să ascultăm propunerile”, a adăugat Putin.

Ultima rundă de negocieri ruso-ucrainene mediate de SUA a avut loc pe 17-18 februarie la Geneva și s-a încheiat fără progrese, în afara unor noi schimburi de prizonieri și a abordării modalităților de verificare a unei încetări a focului odată ce se va ajunge la un acord de pace, o perspectivă ce rămâne însă îndepărtată.

Conform surselor diplomatice, discuțiile au fost foarte tensionate și Rusia nu a cedat în fața cererilor sale, în special aceea ca Ucraina să-i cedeze întregul Donbas, adică un teritoriu de aproximativ 20% din provincia Donețk aflat în continuare sub controlul armatei ucrainene și ce ar mai fi rămas sub control ucrainean în provincia Lugansk, a cărei ocupare completă a fost între timp revendicată de Rusia.

Dar președintele ucrainean Volodimir Zelenski refuză în continuare să-și asume politic o asemenea cedare teritorială și cere ca orice decizie de acest fel să fie validată printr-un referendum, despre care susține că a priori va respinge cedarea Donbasului.