PwC România promovează șapte directori începând cu 1 septembrie 2025

PwC România promovează, începând cu 1 septembrie, șapte directori. Izabela Stoicescu, Lorena Tudor, Miruna Dragoman devin directori în cadrul serviciilor de consultanță fiscală, Anca Vărzaru, Andreea Oprescu și Ștefan-Sorin Sorea în cadrul serviciilor de consultanță pentru afaceri, iar Daniela Timisică va fi director financiar.

”Îi felicit pe colegii promovați în funcțiile de directori pentru acest pas foarte important în carieră care le reconfirmă profesionalismul, dedicarea și, mai ales, contribuția lor semnificativă pentru clienți și pentru echipa noastră. Sunt convins că își vor îndeplini cu succes noile responsabilități și vor contribui la susținerea clienților și dezvoltarea serviciilor PwC în România”, a declarat Daniel Anghel, Country Managing Partner, PwC Romania.

Izabela Stoicescu activează în domeniul consultanței fiscale din 2010 și este membră a Camerei Consultanților Fiscali din România (CCF) din 2015. În 2021, s-a alăturat echipei PwC România, unde s-a specializat în raportarea SAF-T și gestionează un portofoliu extins de clienți și produse pe acest segment. În prezent, contribuie și la dezvoltarea serviciilor dedicate industriei manufacturiere. Izabela a absolvit facultatea de Finanțe-Bănci din cadrul ASE București și Școala Doctorală de Finanțe-Bănci.

Lorena Tudor s-a alăturat echipei PwC România în 2007 și este liderul diviziei de conformare în materie de TVA. Are o vastă experiență în legislația românească și europeană, precum și în jurisprudența europeană privind taxele indirecte, fiind implicată în proiecte de conformare cu TVA și consultanță fiscală generală pe zona de taxe indirecte, analize fiscale, soluții de optimizare TVA, inspecții fiscale și litigii, pentru companii din diverse industrii. A absolvit Contabilitate și Informatică de Gestiune, precum și Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, ambele în cadrul ASE București. Este consultant fiscal autorizat CCF din 2012.

Cu o experiență de aproape 14 ani în consultanță, Miruna Dragoman s-a alăturat PwC în 2019. Domeniile ei de expertiză includ contabilitatea statutară, impozitul pe profit, conformarea în materie de TVA, raportarea pentru transparență fiscală și impozitul reținut la sursă. De asemenea, oferă servicii de raportare adaptate pentru scopuri statutare și de management. Deține o diplomă de licență în Contabilitate și Informatică de Gestiune și o diplomă de master în Contabilitate, Control și Expertiză, ambele la ASE București. Este expert contabil, membru CECCAR și consultant fiscal autorizat CCF.

Cu peste 19 ani de experiență în implementarea ERP, analiză de business, audit de sisteme și asigurarea calității, Anca Vărzaru a demonstrat constant abilități solide de leadership și gândire strategică. A condus cu succes practica Oracle în cadrul PwC România, a coordonat proiecte majore în diverse industrii și a optimizat strategiile ERP pentru mai mult de 20 de clienți. În plus, a coordonat peste 10 proiecte în roluri precum Business Integrator și System Integrator, a realizat audituri de sistem pentru organizații complexe și a mentorat consultanți Oracle juniori și seniori.

Andreea Oprescu s-a alăturat echipei specializate în tranzactii din cadrul PwC Romania în 2015. Are o experiență vastă în proiecte de financial due diligence și asistență la tranzactii, lucrând atât pentru clienți de private equity, antreprenori, cât și investitori strategici, cu precădere în servicii de sănătate, retail, IT, energie sau producție industrială. Andreea a fost implicată în cele mai importante tranzacții care au avut loc pe piața românească în ultimii ani, fie de partea vânzătorilor, fie de partea cumpărătorilor. Are diploma de licență la ASE București si este membră ACCA, CAFR și ASPAAS.

Ștefan-Sorin Sorea s-a alăturat echipei PwC în 2019, conducând divizia de Analiză a Datelor din cadrul departamentului de Consultanță în Tehnologie, având o experiență de peste 25 de ani. Anterior a condus divizia de Servicii DXC/HPE/HP Enterprise pentru România, livrând proiecte IT de anvergură cu echipe locale, „offshore” și terțe din China, Egipt, Franța, Germania, India, Italia, Malaezia, România, Singapore și Statele Unite.

Cu peste 17 ani de experiență în domeniul financiar, Daniela Timisică s-a alăturat PwC România în 2017, iar începând din 2022 conduce departamentul Financiar al PwC România și Moldova. Anterior, a activat timp de peste opt ani în industria de retail. Daniela este absolventă a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative și a ASE din București.

