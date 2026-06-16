RA-APPS a secretizat lista chiriașilor, după ce o făcuse publică cu câteva zile în urmă. Șase consilieri ai Curții de Conturi au atacat decizia în instanță

Lista imobilelor ocupate și numele chiriașilor a fost ștearsă de pe site-ul RA-APPS, în urma unei decizii a Curții de Apel București, conform Cotidianul. Instanța a decis suspendarea hotărârii de guvern care obliga publicarea chiriașilor, după ce mai mulți consilieri ai Curții de Conturi au atacat decizia.

Cotidianul scrie că șase consilieri de conturi au atacat în instanță hotărârea Guvernului Bolojan de a obliga RA-APPS să publice lista imobilelor închiriate.

„Se suspendă executarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 420/2026 în ceea ce privește dispozițiile art. 6¹ alin. (1) pct. 2 din H.G. nr. 60/2005 referitoare la publicarea datelor privind imobilele utilizate de persoane fizice, până la pronunțarea instanței de fond în acțiunea în anulare, conform Hotărârii executorii a Curții de Apel București – Secția a X-a Contencios Administrativ și Fiscal și pentru Achiziții Publice, pronunțată la data de 15.06.2026 în dosarul nr. 3635/2/2026”, se precizează pe site-ul RA-APPS.

Dosarul, înregistrat pe 11 iunie, s-a judecat în patru zile, de Completul 3 Fond Achiziții Publice al Curții de Apel București.

Cine sunt reclamanții

Publicația citată scrie că lista reclamanților este deschisă de Claudia Boghicevici, consilier de conturi din partea PNL.

În listă se mai regăsesc numele lui Sorin Lazăr, consilier la Curtea de Conturi a României din partea PSD, Călin Ion, fost deputat PSD, Dezső Attila Csongor, consilier de conturi din partea UDMR, și Aurel Dumitru.

Pe 10 iunie, RA-APPS a publicat lista cu imobilele închiriate, pentru prima dată după 1989. Lista conținea informații despre suprafețele locuințelor, perioada de închiriere și prețul de închiriere, fără nume ale chiriașilor.

Regia Autonomă de Administrare a Protocolului de Stat are în gestiune 220 de imobile.