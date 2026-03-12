Rachetă lansată asupra bazei din Orientul Mijlociu unde sunt staționați 300 de militari italieni

Giorgia Meloni alături de soldații italieni de la baza militară Erbil, în 2022. Sursă foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

O bază militară italiană din Kurdistanul irakian a fost lovită de o rachetă în timpul nopții, însă nu au fost raportate victime, a declarat joi Ministerul Apărării de la Roma, transmite Reuters.

„O rachetă a lovit baza noastră din Erbil. Nu există victime sau răniți printre personalul italian. Toți sunt bine”, a declarat ministerul pe X, puțin după miezul nopții.

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a fost în contact permanent cu comandanții militari superiori în legătură cu incidentul, a adăugat ministerul.

Ministrul de externe Antonio Tajani a declarat într-un mesaj separat că personalul militar italian s-a adăpostit într-un buncăr și că toți sunt „teferi și în siguranță”.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, regiunea autonomă Kurdistan și capitala sa Erbil (nord) au suferit multiple atacuri atribuite facțiunilor pro-iraniene, majoritatea neutralizate de apărarea antiaeriană, notează AFP.

Italia are aproximativ 300 de soldați în Erbil, care se ocupă de instruirea forțelor de securitate kurde, potrivit informațiilor publicate de ministerul Apărării pe site-ul său web.