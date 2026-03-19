Rachete balistice iraniene, doborâte deasupra Arabiei Saudite de soldați greci. Premieră în războiul din Orientul Mijlociu

Un sistem de apărare aeriană operat de personal militar grec în Arabia Saudită a interceptat joi două rachete balistice lansate din Iran, a declarat ministrul apărării din Grecia, citat de Reuters.

Nikos Dendias a afirmat că un sistem de apărare aeriană Patriot operat de militari greci a interceptat rachetele iraniene care vizau rafinăriile de petrol din Arabia Saudită, fără a preciza în ce parte a regatului.

„Protejarea rafinăriilor și a instalațiilor petroliere este de o importanță majoră”, a declarat el într-o declarație televizată.

Joi dimineață, Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat că a fost interceptată o rachetă balistică care viza orașul portuar Yanbu de la Marea Roșie, unde se află o rafinărie de petrol.

Nu era clar dacă racheta era una dintre cele interceptate de sistemul operat de Grecia.

Prima intervenție a grecilor în conflict

Grecia a desfășurat în Arabia Saudită, începând din 2021, o baterie de apărare aeriană Patriot de fabricație americană, operată de personal grec, în cadrul unui acord de protejare a infrastructurii energetice a regatului.

Interceptarea de joi a fost prima ocazie în care personalul grec a operat sistemul, a declarat pentru Reuters un oficial al Ministerului Apărării din Grecia.

Și alte state din afara regiunii au oferit asistență în apărarea statelor din Golful Piersic împotriva atacurilor iraniene lansate ca răspuns la loviturile americane și israeliene asupra Iranului, care au început pe 28 februarie.

Franța a asistat Emiratele Arabe Unite în apărarea împotriva atacurilor iraniene, în cadrul unui acord de apărare de lungă durată între cele două țări. Australia a declarat, de asemenea, că va trimite un avion de supraveghere și rachete pentru a contribui la consolidarea apărării Emiratelor.