Scenariul în care Trump va înarma Ucraina cu rachete Tomahawk ce pot lovi Moscova. „S-ar putea s-o facem”

O rachetă Tomahawk este lansată de pe distrugătorul american USS Curtis Wilbur (DDG 54), în timpul unei demonstrații cu foc real în Marea Filipinelor, 27 mai 2019. Sursa foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că ar putea furniza rachete Tomahawk, care ar putea fi folosite de Kiev, dacă președintele rus Vladimir Putin nu pune capăt războiului din Ucraina, informează Reuters.

Trump le-a declarat reporterilor la bordul aeronavei Air Force One, în timp ce zbura spre Israel, că el și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat despre solicitarea lui omologul său ucrainean de a primi armament, inclusiv cu rază lungă de acțiune. Cei doi lideri au vorbit telefonic sâmbătă și duminică.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km, suficient de mare pentru a lovi adânc în interiorul Rusiei, inclusiv la Moscova.

Kremlinul a avertizat împotriva oricărei furnizări de rachete Tomahawk către Ucraina, iar Trump a declarat duminică că acestea ar reprezenta „un nou pas de agresiune” dacă ar fi introduse în război.

„Vor ei să aibă rachete Tomahawk îndreptate în direcția lor?”

Statele Unite nu ar vinde rachete direct Ucrainei, ci le-ar furniza NATO, care le poate oferi apoi ucrainenilor, a spus Trump. „Da, s-ar putea să-i spun (lui Putin, n.r.) că, dacă războiul nu se rezolvă, am putea foarte bine s-o facem”, a spus el. „Poate că nu, dar s-ar putea s-o facem… Vor ei să aibă rachete Tomahawk îndreptate în direcția lor? Nu cred.”

Zelenski a declarat anterior că Ucraina va folosi rachete Tomahawk doar în scopuri militare și nu va ataca civili din Rusia, în cazul în care SUA le-ar furniza.

„Nu le-am atacat niciodată civilii. Aceasta este marea diferență dintre Ucraina și Rusia”, a declarat liderul ucrainean la emisiunea „Sunday Briefing” de la Fox News. „De aceea, dacă vorbim despre (rachete) cu rază lungă de acțiune, vorbim doar despre obiective militare.”

Declarațiile lui Zelenski, înregistrate sâmbătă, au fost difuzate duminică, după a doua sa discuție în tot atâtea zile cu președintele american Donald Trump. Liderul ucrainean a declarat că încă se discută posibilitatea ca Washingtonul să furnizeze rachete cu rază lungă de acțiune Kievului.

Trump a declarat săptămâna trecută că, înainte de a accepta să furnizeze rachete Tomahawk, vrea să știe cum le va folosi Ucraina, deoarece nu dorește să escaladeze războiul dintre Rusia și Ucraina. Zelenski a spus că încă lucrează să-l convingă pe Trump să aprobe un acord privind rachetele.

Presiune pe Moscova

„Contăm pe astfel de decizii, dar vom vedea ” , a spus Zelenski.

Putin a declarat la începutul acestei luni că este imposibil să se utilizeze rachete Tomahawk fără participarea directă a personalului militar american și, prin urmare, orice furnizare de astfel de rachete către Ucraina ar declanșa o „nouă etapă calitativă de escaladare”.

Totuși, Zelenski, într-un discurs susținut duminică seara în Ucraina, a declarat că vede îngrijorările Rusiei ca un motiv pentru a merge mai departe.

„Vedem și auzim că Rusia se teme că americanii ne-ar putea da rachete Tomahawk — că acest tip de presiune ar putea funcționa pentru pace”, a spus Zelenski.