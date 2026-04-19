Răcire severă în toată țara: De la 24 de grade la ploi și ninsori. Când se schimbă vremea

Meteorologii au emis o avertizare de ploi valabilă în mai multe zone din țară. Foto: Profimedia.com / Imagine ilustrativă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o schimbare a vremii după data de 21 aprilie. După un debut de săptămână cu temperaturi de 24 de grade, urmează o răcire în toată țara, ploi și ninsori la altitudini mari.

Ploile se vor extinde în majoritatea regiunilor după 20 aprilie, cu acumulări locale importante de apă. La munte vor predomina ninsorile și precipitațiile mixte la altitudini mari, iar vântul va prezenta intensificări temporare. Spre finalul săptămânii viitoare, temperaturile vor crește treptat și se vor apropia de mediile specifice perioadei, anunță meteorologii.

În perioada 19 aprilie (ora 9:00) – 20 aprilie (ora 9:00), valorile termice vor fi ușor peste mediile perioadei în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu înnorări și averse izolate ziua în sudul, estul și centrul țării, precum și la munte. Noaptea va ploua local în Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei și pe arii restrânse în Banat și nordul Moldovei. La altitudini mari vor fi precipitații mixte.

Maximele se vor încadra între 14 și 24 de grade, iar minimele între -1 grad în estul Transilvaniei și 10 grade în regiunile vestice și pe litoral. Pe alocuri se va produce brumă și se va forma ceață.

În intervalul 20 aprilie (ora 9:00) – 21 aprilie (ora 9:00), vremea se va răci în nordul, vestul și sud-vestul țării, în timp ce în restul regiunilor temperaturile rămân similare cu cele din ziua precedentă. Va ploua în jumătatea nordică și local în restul teritoriului. În nord și la munte, cantitățile de apă vor depăși izolat 10-15 l/mp.

La altitudini mari și în nord-vestul Moldovei vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări la munte, cu rafale de 70-80 km/h, iar în restul țării viteza va atinge 40-50 km/h. Maximele se vor situa între 11 și 23 de grade, iar minimele între 1 și 11 grade.

În București, cerul va avea înnorări spre seară și noaptea, când va ploua slab. Temperatura maximă va fi de 20-21 de grade, iar cea minimă de 6-8 grade.

Răcirea se accentuează din 21 aprilie

În perioada 21 aprilie (ora 9:00) – 22 aprilie (ora 9:00), vremea va deveni rece în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. Va ploua în majoritatea regiunilor, iar în centrul și sud-estul teritoriului se vor acumula cantități de apă însemnate. La altitudini de peste 1.600 de metri vor predomina ninsorile, iar în estul și sudul Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei vor fi precipitații mixte.

Temperaturile maxime se vor încadra între 6 grade în estul Transilvaniei și 19 grade în sud-vest. Minimele vor fi cuprinse între -2 și 7 grade, fiind condiții de brumă.

În București, vremea se va răci, cu o maximă de aproximativ 15 grade. După-amiaza și noaptea sunt prognozate averse și descărcări electrice, iar minima va fi de 4 – 6 grade.

În intervalul 22 aprilie (ora 9:00) – 23 aprilie (ora 9:00), vremea va fi rece în toată țara. Vor fi ploi locale în sud, centru și est, iar la munte vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări în vest, nord-est și pe crestele montane.

Maximele se vor situa între 7 și 16 grade, iar minimele vor coborî la -4 grade în estul Transilvaniei și vor atinge 7 grade pe litoral. Se va produce brumă în depresiuni, în centru și în zonele deluroase din sud.

În București, răcirea continuă. Maxima va fi de 12-13 grade, iar minima de 1-4 grade. Cerul va fi variabil, cu posibile ploi de scurtă durată după-amiaza.

În perioada 23 aprilie (ora 9:00) – 26 aprilie (ora 9:00), valorile termice vor crește de la o zi la alta și se vor apropia de mediile specifice perioadei. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată la începutul intervalului în jumătatea de est a țării, iar spre final în regiunile nordice.

În București, vremea se va încălzi, devenind normală din punct de vedere termic. Probabilitatea de ploaie va fi redusă.