RAD Sculpture Park 2026 – Arta în colaborare cu natura, în grădinile CARO

RAD Sculpture Park reprezintă, pentru al patrulea an consecutiv, cea mai amplă prezentare de artă în și pentru spațiul public. Deschis timp de o lună în grădinile CARO, pe malul lacului Tei, reunește mai mult de 100 de lucrări realizate de peste 60 de artiști români și străini.

Parcul este un discurs vizual complet, format în mare parte din sculpturi special realizate. Inovație, pe aproximativ 5.000 de metri pătrați.

Curatoriat de Alex Radu și Anne Marie Lolea, RAD Sculpture Park are tema „CO-LAC” și propune o nouă direcție în modul în care arta contemporană este prezentată și experimentată în spațiul public.

