Radio Europa Liberă se închide în Ungaria. Decizia Washingtonului, luată la cererea lui Viktor Orban

Donald Trump l-a primit pe Viktor Orban la Casa Albă. Foto: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Serviciului ungar al postului Radio Europa Liberă/Radio Liberty (RFE/RL) a anunțat joi că se închide „de la miezul nopții”, în conformitate cu ordinele Agenției SUA pentru Media Globale (USAGM), transmite AFP.

În 7 noiembrie, când Viktor Orban se afla la Budapesta pentru discuții cu Donald Trump, administrația americană a anunțat că va închide postul de radio Szabad Europa la cererea premierului ungar.

„Este într-adevăr menit să destabilizeze acea țară”, declarase șefa USAGM, Kari Lake, despre postul de radio, cu o zi înainte de anunț.

Conținutul site-ului „va rămâne disponibil online”.

Închisă inițial după prăbușirea Uniunii Sovietice, instituția media a fost redeschisă în 2020, când Congresul SUA a aprobat finanțarea sa în contextul preocupărilor legate de libertatea presei în Ungaria.

Potrivit AFP, de când a revenit Viktor Orban la putere în 2010, numeroase publicații independente și-au încetat activitatea sau au fost cumpărate și transformate în purtătoare de cuvânt ale partidului său, Fidesz, în timp ce presa de stat a fost obligată să urmeze linia guvernamentală.

Serviciul ungar al RFE/RL, relansat la 27 ani de când fusese închis

Europa Liberă scrie că serviciul ungar fusese relansat în 2020 „pentru a le oferi maghiarilor din Ungaria știri și informații precise și independente”.

Activitatea jurnaliștilor de la serviciul ungar a fost lăudată de președintele și directorul executiv al RFE/RL, Steve Capus.

„Profesionalismul, dăruirea și contribuția lor neclintită la misiunea noastră au conturat succesul nostru în moduri semnificative și rămânem profund recunoscători pentru tot ceea ce au adus acestei organizații”, a declarat Capus.

Șeful serviciului ungar a transmis un mesaj de recunoștință față de public.

„Suntem recunoscători pentru atenția și sprijinul publicului încă din prima zi a noii noastre operațiuni și am fost onorați să le oferim povești unice și originale”, a declarat Tibor Vovesz.