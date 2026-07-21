Radiografia unui oraș fragmentat și pe alocuri mutilat. Bucureștiul, prin ochii Arhitectului Șef al Capitalei | Interviu

București este, în mare măsură, Capitala cu 7 orașe, deși e unul singur în esența lui.

Și, dintre toate resursele unui oraș, mai cu seamă a unuia precum Bucureștiul, una se poate pierde pentru totdeauna dacă îi dai voie să piară: patrimoniul.

O spune și Arhitectul Șef al Capitalei, Matei Damian.

El declară că, în zona de patrimoniu, deseori se manifestă lipsa de experiență a unor proiectanți, care tratează proiectele pe care le propun în zonele construite protejate ca pe oricare altele, neînțelegând că statutul de zonă protejată creează anumite servituți de intervenție asupra imobilelor din interiorul lor în privința aspectului, a modificării fațadelor, dar mai ales în privința desființării.

Citește, pe B365.ro, un interviu-eveniment cu Matei Damian, bucureștean get beget, care se trage dintr-o familie de arhitecți și de ingineri constructori și care acordă rar, foarte rar, interviuri.