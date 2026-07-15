Radu Banciu, la CNA, după ce a spus că fotbaliștii de culoare din echipa Franței „nu sunt francezi”

Radu Banciu s-a ales cu o somație din partea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), miercuri, după ce a contestat originea franceză a jucătorilor de culoare din echipa națională a Franței, în contextul Cupei Mondiale, în timpul unei ediții a emisiunii pe care o realizează pe platforma iAMSport.

Somația s-a concretizat după o a treia rundă de vot, în condițiile în care membrii CNA nu s-au înțeles asupra sancțiunii, notează Pagina de Media.

Radu Banciu a fost audiat prin Zoom în timpul ședinței CNA de astăzi. Monica Gubernat a propus o somație pentru jurnalist, fiind prima abatere, în timp ce Valentin Jucan a propus o amendă de 10.000 de lei.

Cum s-a apărat Radu Banciu

În intervenția sa, jurnalistul a insistat asupra afirmațiilor făcute în emisiune și a invocat și declarațiile fostului premier spaniol Mariano Rajoy.

„El a spus aşa: Niciun francez din naţională nu este francez. Şi atunci noi am plecat de la această revoltătoare afirmaţie”, a afirmat Banciu.

Banciu a adăugat că, în opinia lui, „nu este niciun rasism să-i spui unui african că e african”.

„Copiii mei nu au fost învăţaţi să fie rasişti. Noi stăm cu posterele jucătorilor pe pereţi. A numi un african, african nu este un act rasist. Trebuie să facem o distincţie. Da, eşti francez din punct de vedere sportiv, eşti francez din punct de vedere al legislaţiei tale, dar etnic nu eşti un francez. Tu te-ai născut în Franţa, dar dintr-o întâmplare”, a continuat Radu Banciu.

Pe de altă parte, el susține că nu are „nicio consideraţie suplimentară pentru francezi faţă de un african”.

Valentin Jucan l-a acuzat de „rasism”

Jucan l-a acuzat pe Radu Banciu de „rasism” și a spus că afirmațiile făcute de acesta în emisiunea respectivă „nu fac decât să reprezinte o pledoarie împotriva negrilor din echipa naţională a Franţei”.

„Ca să identifici rasismul, sunt 3 elemente de bifat: esenţialismul biologic, ce este mama, ce este tatăl. Al doilea element, stereotipizarea, nu este vorba de un caz şi de linia ideologică, ci este vorba şi de grup: cei negri din echipa Franţei nu ştiu să scrie, să citească şi să vorbească. Şi mai ales dublul standard, care este un criteriu rasist: uenora le dai dreptul să fie în echipa naţională a Franţei, care sunt albi, dar care nu s-au născut în Franţa. Sau care s-au născut în Franţa, dar din părinţi spanioli, belgieni etc.

Ăia au dreptul să fie cetăţeni francezi sau e doar de culoarea pielii? Aceia pot fi în echipa naţională sau de fapt problema este culoarea pielii?”, a spus Jucan, citat de Paginademedia.ro.

Ce spusese Radu Banciu în emisiune

„Ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată”, afirmase Radu Banciu despre jucătorii de culoare din naționala Franței, în timpul emisiunii de la iAMSport.

„Noi suntem mai francezi decât voi. Uite, eu, de exemplu, sunt mai francez decât foarte mulţi negri din naţionala Franţei, pentru că ăia nu ştiu să scrie în limba franceză, nu ştiu să vorbească în limba franceză, nu ştiu cultura franceză, nu ştiu istoria Franţei, nu ştiu geografia Franţei, ei nu sunt francezi, dar au voie să joace pentru naţionala Franţei. Nu-i împiedică nimic, niciun regulament, nicio lege pe lumea asta nu poate să-l împiedice pe un Upamecano. Sigur, numai francez nu e, da’ să joace pentru Franţa, pentru cine să joace?”, mai afirmase Radu Banciu.

El mai spusese inclusiv că „nu există negru din SUA” și „nu există negri în America Latină, chiar dacă noi vedem la anumite naţionale”, ci „ei toți sunt din Africa”.