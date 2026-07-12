Scandal înainte de semifinala Spania – Franța: Un fost premier susține că naționala franceză joacă „fără francezi” / Reacții dure la Paris

Comentariile fostului premier spaniol Mariano Rajoy au stârnit reacții vehemente pe scena politică, chiar înaintea semifinalei Cupei Mondiale dintre cele două echipe, programată marți, la Dallas, potrivit Euronews.com.

Într-un articol publicat în ziarul spaniol El Debate, Mariano Rajoy a analizat victoria Spaniei cu 2-1 în fața Belgiei și a vorbit despre meciul din semifinale. Fostul prim-ministru conservator, care a condus guvernul spaniol între 2011 și 2018, a afirmat că francezii au o „echipă de primă mână”, adăugând însă că aceasta joacă „dar fără francezi”.

Remarca a fost o referire la faptul că mulți fotbaliști francezi provin din familii de imigranți sau din fostele colonii, scrie Euronews.com. Totuși, dintre cei 26 de jucători convocați de Didier Deschamps, doar trei s-au născut în afara Franței: Michael Olise, născut la Londra, Marcus Thuram, născut la Parma, și Brice Samba, născut în Republica Democratică Congo.

Fostul premier spaniol Mariano Rajoy. Credit line: José Oliva / ContactoPhoto / Profimedia

Val de reacții negative

Europarlamentarul spaniol José Cepeda, membru al partidului de stânga PSOE, a calificat comentariile lui Rajoy drept „rasiste și xenofobe”, adăugând că este „rușinos” să se exprime în acest mod.

În Franța, declarațiile au stârnit, de asemenea, reacții pe rețelele sociale din partea mai multor personalități politice.

Aurore Bergé, ministrul delegat pentru egalitatea între femei și bărbați și pentru combaterea discriminărilor, a postat că „izbucnirile rasiste repetate sunt intolerabile”. „Este timpul ca acestea să înceteze și ca sportul să redevină sport: un spațiu în care suntem judecați pe baza talentului nostru și a niciunui alt criteriu”, a adăugat acesta.

O reacție a venit și de la secretarul național al Partidului Comunist Francez, Fabien Roussel. El a cerut ca Rajoy să fie „condamnat”. „Pur și simplu nu se pot abține să nu împrăștie rasism josnic în încercarea de a irita minunata noastră echipă franceză”, a scris el.

El a comparat cuvintele fostului premier cu comentariile recente ale unui politician paraguayan la adresa lui Kylian Mbappé. Comentariile la adresa atacantului vedetă al Franței au determinat Parchetul din Paris să deschidă o anchetă pentru „insultă publică agravată”, după ce a fost depusă o plângere la Centrul Național pentru Combaterea Urii Online din Paris.

Dezbaterea privind fotbalul francez și imigrația datează de la Cupa Mondială din 1998. Atunci, echipa a fost celebrată ca simbol al multiculturalismului, însă Frontul Național al lui Jean-Marie Le Pen a susținut că selecționata nu reprezenta cu adevărat Franța.

Acest nou punct de tensiune coincide cu vizita oficială a prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez la Paris, programată marți, de Ziua Bastiliei. În aceeași zi, Franța și Spania se vor înfrunta în semifinala de la Dallas.