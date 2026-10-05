Radu Jude, Tudor Cristian Jurgiu, Andreea Cristina Borțun și Andrei Boncea, la RCW X Bucharest 2026: trei filme despre România celor șase milioane de oameni plecați peste hotare

Migrația, absența, iubirea și felul în care plecarea schimbă relațiile dintre părinți și copii au fost în centrul Film Showcase – „Trei priviri asupra migrației”, desfășurat duminică, 4 octombrie, la Romanian Creative Week X Bucharest 2026. Trei filme românești recente și o dezbatere moderată de Oana Ghera, care i-a reunit pe regizorii Radu Jude, Andreea Cristina Borțun și Tudor Cristian Jurgiu, au privit din unghiuri diferite o realitate care traversează de decenii societatea românească: migrația și familiile obligate să își reconstruiască relațiile în jurul distanței și al absenței.

Găzduit de Auditoriumul Muzeului Național de Artă al României și curatoriat de Gabriela Suciu și Caterina Pruteanu, Film Showcase – „Trei priviri asupra migrației” a marcat prima colaborare a Romanian Creative Week cu Alianța Producătorilor de Film (APF), prin implicarea președintelui acesteia, Andrei Boncea.

Programul a început cu „De capul nostru”, de Tudor Cristian Jurgiu, producție România–Italia 2026, distinsă cu Premiul CICAE în secțiunea Forum a Berlinalei, și a continuat cu „Malul Vânăt / A River’s Gaze”, de Andreea Cristina Borțun, coproducție România–Franța–Slovenia și selecția României în competiția internațională Smart7. Seara s-a încheiat cu „Jurnalul unei cameriste”, de Radu Jude, coproducție România–Franța 2026, prezentată în premieră mondială în Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026.

Între proiecții, tema de pe ecran a continuat în conversația cu publicul. Radu Jude, Andreea Cristina Borțun, Tudor Cristian Jurgiu au discutat despre migrație, despre familiile despărțite de plecare și despre felul în care cinemaul poate face vizibile experiențe umane pe care cifrele unui fenomen social nu le pot cuprinde singure.

„Șase milioane de români trăiesc peste hotare, astfel că este firesc ca tema migrației să aibă diferite aspecte. Din punctul de vedere al cinematografiei, cred că este, înainte de toate, o poveste despre iubire: oamenii pleacă, mamele pleacă să lucreze în străinătate pentru a-și crește copiii pe care i-au lăsat în țară. Și cred că acesta este, de fapt, lucrul cel mai important. În fiecare dintre filmele din seara aceasta a fost vorba despre familii rupte de migrație, despre copii și părinții lor. Întrebarea care se pune este: poți să trăiești sau nu poți să trăiești fără părinții tăi, fără copiii tăi?”, a declarat Andrei Boncea, președintele Alianței Producătorilor de Film, prezent la eveniment.

Cele trei producții au mutat astfel discuția despre migrație din registrul statisticilor către consecințele sale intime: copii și părinți care trăiesc în țări diferite, femei care muncesc departe de propriile familii și relații care trebuie reconstruite în jurul absenței. Plecarea devine, în aceste povești, mai mult decât o deplasare între două țări: schimbă raporturile dintre oameni, ideea de acasă și felul în care o familie continuă să existe de la distanță. Pentru Radu Jude, conversația a deschis și o întrebare mai largă despre cinema și capacitatea imaginii de a surprinde ceva din realitatea socială, într-un moment în care inclusiv relația dintre imagine și adevăr devine tot mai complicată.

„Profesia mea se ocupă cu încercarea de a capta ceva din fluxurile vieții, din fluxurile societății, din ceea ce se întâmplă, astfel încât lucrurile să se vadă, eventual, altfel sau mai bine. Imaginea nu mai oferă astăzi neapărat o probă a realității, având în vedere evoluția AI, dar există încă, și mă încăpățânez să cred asta, un mod de a construi, de a reprezenta sau de a vedea lumea cu ajutorul imaginii. Asta este tot ce am încercat să fac și prin Jurnalul unei cameriste: să reprezint o situație particulară din acest continuum social, uman, economic, politic”, a spus Radu Jude.

FEPIC: Un deceniu de prezență a industriei românești de film pe piețele internaționale

Filmul este una dintre industriile creative pe care FEPIC, organizatorul RCW, le susține și le promovează inclusiv prin structurile sale profesionale. Prin Creative Romanian Film Makers (CRFM), Federația construiește de un deceniu legături între industria românească de film și marile piețe internaționale, facilitând prezența producătorilor la festivaluri și târguri de profil, dezvoltarea coproducțiilor, circulația internațională a filmelor românești și promovarea României ca destinație pentru producții cinematografice.

În acest interval, CRFM a organizat participări la American Film Market, Festivalul de la Cannes, TIFF Canada, TIFFCOM Japonia sau Festivalul Internațional de Film de la Busan. Organizația are un parteneriat extins cu Alianța Producătorilor de Film și cu Oficiul de Film și Investiții Culturale, a organizat pentru CNC unul dintre pavilioanele sale de la Cannes și colaborează cu Asociația Municipiilor din România, parteneriat prin care producătorii beneficiază de reduceri semnificative pentru filmări în municipiile din țară.

„Cu ajutorul nostru, mai mult de 100 de producători români de film au avut acces la piețe internaționale, au adus în țară contracte de coproducție și și-au distribuit filmele internațional. Printre producătorii importanți care au participat se numără Tudor Giurgiu, Andrei Boncea, Iuliana Tarnovetchi, Ionuț Ionescu și Cristi Mitulescu. Urmează să mergem la American Film Market, în perioada 10–15 noiembrie, unde România este «Country of Focus», adică invitat de onoare al acestui mare târg. Vor participa 11 companii românești de producție de film, iar rolul nostru va fi să promovăm România ca locație pentru filmări și capacitățile noastre de coproducție”, a declarat Viorel Chesaru, președintele Creative Romanian Film Makers.

Evenimentul Film Showcase – „Trei priviri asupra migrației” a fost realizat cu sprijinul Pepsi, Jidvei, Asociația Follow Art, Alianța Producătorilor de Film. Romanian Creative Week X Bucharest 2026 continuă până pe 8 octombrie. Programul integral poate fi consultat pe www.romaniancreativeweek.ro.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în 2011, și a organizat peste 100 de proiecte de promovare națională și internațională a industriilor creative.

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