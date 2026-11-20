Agenția Națională de Integritate a constatat că în perioada mandatului de deputat Radu Miruță a desfășurat activități incompatibile cu demnitatea deținută.

Fostul ministru al Apărării, Radu Miruță a fost declarat incompatibil de ANI, care susține că în perioada 2022-2023 acesta a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, Miruță a fost informat despre „declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris”.

Legea spune că el poate ataca în instanță raportul ANI, însă dacă acuzațiile se confirmă și decizia rămâne definitivă, Radu Miruță poate rămâne fără funcția de parlamentar.

„Este o mizerie de la un capăt la celălalt. ANI a confirmat că această expertiză poate fi făcută”, a declarat pentru HotNews Radu Miruță. El va susține și o conferință de presă la ora 12.30.

Radu Miruță este deputat și vicepreședinte USR.