Radu Miruță, după respingerea moțiunilor de cenzură: „Guvernul Bolojan lucrează. Alții fac spectacol”

Radu Miruță, după respingerea moțiunilor de cenzură: „Guvernul Bolojan lucrează. Alții fac spectacol”
Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, susține o conferință de presă. FOTO: Agerpres

Ministrul Economiei Radu Miruță a declarat duminică, după respingerea celor patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, că Executivul „lucrează”, în timp ce opoziția a făcut doar „spectacol politic”.

„Guvernul Bolojan lucrează. Alții fac spectacol. După 7 ore de spectacol fără substanță, AUR a rămas cu aplauzele proprii. Noi rămânem cu munca adevărată.Am stat în plen și am ascultat o moțiune scrisă mai degrabă pentru camerele de filmat decât pentru binele oamenilor. Fără soluții. Fără explicații. Fără respect. Doar zgomot politic”, a scris Miruță într-o postare pe Facebook

Ministrul Economiei spune că în cele 76 de zile de la depunerea jurământului, Guvernul a început „curățenia în instituțiile de stat, corectarea deficitului bugetar, reforme sectoriale profunde și reconstrucția încrederii dintre stat și cetățean”.

„Știu că oamenii vor rezultate repede. E firesc. Dar adevărul este că nu putem face cât ai bate din palme ce nu s-a făcut ani de zile, nu se poate repara cu bătăi din palme ce s-a stricat în zeci de ani. Când lucrezi într-un stat anchilozat de ani de zile, nu există rezolvări cu o baghetă magică peste noapte. E greu. E complicat. Dar e necesar. Și se face. România nu se repară cu sloganuri și like-uri. Se repară cu fapte. Cu echipe. Cu decizii grele. Cu seriozitate. Asta face Guvernul. Asta facem noi. Zi de zi”, a subliniat ministrul Economiei.

Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse de partidele din opoziție (AUR,POT, SOS) au fost respinse, duminică, în plenul Parlamentului, la finalul unei ședințe care a durat peste 7 ore. Cele patru moțiuni de cenzură nu au strâns nici măcar voturile inițiatorilor

Inițial, AUR, POT și SOS România au vrut să boicoteze ședința, pentru a fi organizată luni, însă în final au intrat în plen pentru a-și exprima votul.

Formațiunea politică condusă de George Simion va ataca la Curtea Constituțională a României (CCR) toate cele patru proiecte pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

