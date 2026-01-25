Radu Miruță, încurcat de o întrebare despre „patriotismul” lui Nicolae Ceaușescu. Cum a răspuns ministrul și care a fost reacția jurnalistului

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a evitat să dea un răspuns direct când a fost întrebat – de trei ori – dacă el consideră că dictatorul Nicolae Ceaușescu a fost „patriot”, într-un interviu la Digi24, spunând că, în opinia lui, „bucata extrem de rea este că nu a valorificat pe măsură capacitatea și zona inteligentă a României”. După ce ministrul a evitat de trei ori să răspundă direct la întrebare, moderatorul Claudiu Pândaru a replicat: „Sunt două principii: un om, un lider al unei țări nu poate fi patriot dacă își omoară poporul”.

„Ceaușescu era un patriot?”, a fost întrebarea pe care i-a adresat-o jurnalistul Florin Negruțiu ministrului Radu Miruță, în ediția de duminică a emisiunii „În fața ta”.

„Din punctul meu de vedere, bucata extrem de rea este că nu a valorificat pe măsură capacitatea și zona inteligentă a României. Să trimiți oameni deștepți la canal doar pentru că îți puteau schimba ponderea puterii în statul român e ceva care nu poate duce la evoluție”, a răspuns ministrul Apărării.

Întrebat din nou dacă el consideră că dictatorul comunist a fost patriot, Miruță a răspuns: „Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români pe teritoriul României, însă lucrurile astea, așa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacțiunea României cu celelalte țări”.

„Nu vreți să îmi răspundeți”

Ministrul Apărării a evitat să dea un răspuns concret și când a fost întrebat pentru a treia oară dacă „era patriot Ceaușescu sau nu”.

„Păi, v-am spus argumente pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul”, a spus Radu Miruță.

„Lămuriți-mă, că Ceaușescu nu e ca Trump. Ceaușescu a murit, putem vorbi despre Ceaușescu”, i-a replicat Florin Negruțiu.

„Convingerea mea este că România o duce mai bine astăzi”, a răspuns ministrul.

„Nu vreți să îmi răspundeți. Bine, mulțumesc”, a conchis jurnalistul.

Jurnalist: „Un lider al unei țări nu poate fi patriot dacă își omoară poporul”

Imediat, a intervenit Claudiu Pândaru, co-moderator al emisiunii. „Vă mulțumim, domnule ministru, dar cum puteți totuși să considerați, adică să aduceți parțial argumente, că așa ați spus, despre un dictator care și-a omorât, înfometat poporul, că ar fi patriot? Sunt două principii: un om, un lider al unei țări nu poate fi patriot dacă își omoară poporul”, i-a replicat Pândaru.