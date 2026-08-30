Radu Miruţă: Nu există în acest moment niciun indiciu că trupele americane ar urma să plece din România

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat că nu există în acest moment, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, niciun indiciu că trupele americane ar urma să plece din România.

„Nu există în acest moment, la nivelul Ministerului Apărării, niciun indiciu cum că trupele americane ar urma să plece din România. România a fost asumată încă de la început, încearcă proiectul acesta, NATO 3.0, în logica în care am spus ce putem pune noi la dispoziţie, având în vedere că unele dintre capabilităţile Statelor Unite, la nivel european, sunt regândite”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruţă, duminică seară, într-o emisiune la Digi24, potrivit News.ro.

„Dacă este să discutăm despre apărare, trebuie să fim foarte oneşti cu noi înşine. Trebuie să dovedim că facem tot ceea ce putem noi şi fiecare ţară – membră a NATO – înainte să ceară ajutorul celorlaltor ţări. Erau situaţii în care unele ţări aşteptau ajutorul celorlalţi aliaţi fără să facă suficiente demersuri. România stă bine astăzi. România nu doar că a demonstrat că investeşte un procent mare din PIB pentru apărare, cel asumat, ci România a reuşit să demonstreze, prin ceea ce am făcut în SAFE în ultimele luni, un lucru care până acum în România nu a fost punctat, şi anume că noi contribuim şi la creşterea capacităţii de producţie. Prin SAFE am pus pe picioare, am reînviat cinci fabrici, care înainte erau cu vegetaţia aproape crescută înăuntru”, a mai afirmat Miruţă.

Ministrul Apărării a menţionat că acum câteva luni au venit până la 400 de militari în plus, în urma deciziei CSAT.

„Orice militar american care pleacă din România micşorează capacitatea României de a descuraja”, a mai spus Radu Miruţă.

Radu Miruţă: Nu cred că există vreo intenţie ca Rusia să atace vreo ţară membră NATO

Ministrul apărării Radu Miruţă a mai declarat la Digi24, despre războiul din Ucraina, că nu crede că există vreo intenţie ca Rusia să atace vreo ţară membră NATO, el precizând că modul în care se poartă acum războiul arată o nouă etapă, în care Rusia nu mai avansează şi uzura începe să nu mai producă rezultate.

„Nu cred că există vreo intenţie ca Rusia să atace vreo ţară membre NATO şi există discuţii în permanenţă. Să nu credeţi că ţările membre NATO nu sunt conectate, nu-şi conectează datele din serviciile de informaţii, nu coroborează tot felul de analize. În urma acestor analize coroborate, nu doar la nivelul României, ci şi dacă vreţi ca un backup la nivelul partenerilor care fac analize asemănătoare, nu există vreun indiciu, astăzi”, a spus Radu Miruţă, potrivit News.ro.

El a precizat că, dimpotrivă, modul în care se poartă războiul Rusiei în Ucraina a început să ajungă într-o nouă etapă, în care Rusia nu mai avansează.

„Acea uzură despre care se vorbea, ea începe să nu mai producă rezultate. Am văzut că şi supremaţia asta aeriană începe să fie şi erodată. Acum o lună şi jumătate, un avion F-16 din Ucraina a doborât în lupta aer-aer un avion rusesc. Nu s-au întâmplat lucrurile astea până acum. Am văzut atacuri cu dronă în adâncime în Rusia, lansate din Ucraina. Pare că lucrurile, cel puţin pentru moment, sunt într-o stagnare pe toată linia frontului”, a mai spus el.