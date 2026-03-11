Informații despre forțele și echipamentele pe care SUA le vor aduce în România. Baza de la Mihail Kogălniceanu nu va fi singura pusă la dispoziția trupelor americane

Statele Unite vor trimite în România circa 400-500 de militari, odată cu echipamentele de observație, drone și avioane de realimentare în aer. Însă solicitarea SUA aprobată miercuri de CSAT a vizat două baze aeriene din România, nu doar Mihail Kogălniceanu cum s-a vehiculat inițial, au explicat pentru HotNews surse oficiale.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat astăzi solicitarea Statelor Unite de a trimite în România trupe suplimentare, avioane de realimentare și echipamente de monitorizare. Următorul pas este ca Parlamentul să își dea acordul.

Anunțul a fost făcut de Nicușor Dan, care nu a detaliat însă, spunând doar că este vorba despre echipamente defensive.

Surse oficiale au explicat pentru HotNews despre ce echipamente este vorba și unde vor fi dislocate de către SUA.

„Cel mai repede vor veni avioanele de alimentare”, au explicat pentru HotNews surse oficiale, apropiate cu solicitarea discutată în CSAT. Toate echipamentele vor fi aduse în România cu militarii aferenți – în total circa 400-500 de soldați.

Solicitarea adresată României de către Statele Unite pentru dislocare de resurse militare în țara noastră vizează o perioadă temporară, de 90 de zile. Dacă va trebui prelungită, va fi nevoie de o nouă convocare a CSAT.

Trupele și echipamentele SUA, dislocate în două baze aeriene din România

Un fapt aparte este că solicitarea SUA a vizat două baze aeriene din țară: Mihail Kogălniceanu din județul Constanța și Câmpia Turzii, județul Cluj.

„E ceva ce ține de chestiuni logistice, cum ar fi câte avioane pot să decoleze simultan“, au explicat aceleași surse.

La baza aeriană de la Câmpia Turzii vor merge sistemele de observații și culegere de informații, mai exact drone, dar și avioanele de realimentare care nu au loc din motive logistice la baza de la Kogălniceanu. Și în prezent SUA are dislocat un detașament cu drone MQ-9 Reaper la baza de la Câmpia Turzii.

În ceea ce privește modul cum România se pregătește pentru o potențială amenințare dinspre Iran, odată cu dislocarea de trupe suplimentare SUA, sursele oficiale au declarat pentru HotNews că „amenințarea rămâne la fel ca acum 2 zile”.

Nicușor Dan: Avioane de realimentare, echipamente de monitorizare în corelare cu scutul de la Deveselu

După ședința CSAT de astăzi, președintele Nicușor Dan i-a „asigurat” pe români că „nu au motive de îngrijorare”: „Țara lor este una sigură”.

„Punctul al treilea al discuţiei de azi în CSAT a fost dislocarea temporară a unor echipamente şi forţe militare americane în România. E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, în corelare cu scutul de la Deveselu. Aceste echipamente sunt defensive și nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis.Ele sunt echipamente non-cinetice.

În măsura în care Parlamentul aprobă în ședință, ele vor fi dislocate în baza parteneriatului România-SUA. (…) Sunt echipamente care sporesc securitatea României. Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare. Țara lor este una sigură”, a declarat Nicușor Dan.

Prezența militară SUA în România, la acest moment: Majoritatea militarilor, staționați la Kogălniceanu și Câmpia Turzii

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, este una din principalele baze militare ale Armatei Române și una dintre cele mai mari și active facilități militare ale NATO pe flancul estic al Alianței.

Baza de la Kogălniceanu este și locul unde există și cea mai mare prezență militară americană pe teritoriul țării noastre. Potrivit surselor HotNews.ro, în momentul de față în România sunt dislocați circa 1.100-1.200 de militari americani, iar majoritatea, aproximativ 700, sunt la baza de la Kogălniceanu.

Și la Câmpia Turzii SUA mențin o prezență militară, cu circa 100-150 de militari, un detașament cu drone MQ-9 Reaper. Aici americanii mai trimit ocazional și contingente de avioane de vânătoare.