Radu Naum despre moartea lui Mircea Lucescu: „Va trebui la un moment dat să spunem adevărul”

Realizatorul TV Radu Naum a explicat, la Digi Sport, aspecte mai puțin cunoscute din ultimele luni de viață ale lui Mircea Lucescu.

„Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”, a spus jurnalistul Radu Naum, la DigiSport. Lucescu fusese diagnosticat în decembrie cu leucemie și intrase în programul național de tratament al acestei boli cronice.

Gravitatea suferinței lui poate că ar fi trebuit discutată altfel de FRF, care știa, dar a acceptat ca el să rămână selecționer activ, un lucru pe care medicii îl avertizaseră să nu-l facă. Asta pentru că forma sa de leucemie, relativ târziu descoperită, îi diminua imunitatea în mod galopant.

„Eu cred că la un moment dat merită făcută o discuție, dacă vrem să fim sinceri. Dacă vrem să rămânem doar în zona asta strălucitoare și nu tratăm niciodată umbrele care sunt în mijlocul nostru, s-ar putea să repetăm umbrele astea. A fost o operațiune de acoperire colosală, și cu voia lui, trebuie să o spunem, a stării extrem de complicate a lui”, a spus la DigiSport Radu Naum.

Radu Naum. Foto: Digi Sport

Într-o discuție cu jurnalistul Dan Udrea, purtată în direct la Prima Sport, Ovidiu Ioanițoaia, prieten apropiat al lui Lucescu, a susținut că antrenorul de 80 de ani „inițial n-a vrut să creadă” că are leucemie.

„De fapt, de la leucemie i s-a tras. Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul, am zis că e o chestiune personală, dar leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul”, a explicat Ovidiu Ioanițoaia.

Moartea lui Mircea Lucescu a adus o reacție fără precedent în întreaga lume, pentru o personalitate din România, aproape indiferent de domeniul activității acesteia: FIFA, UEFA, foste cluburi la care a antrenat, dar și cluburi precum Real Madrid, unde nu a antrenat, au reacționat. Omagiile au fost emoționante. Personalități mondiale ale fotbalului și sportului au vorbit despre însemnătatea carierei lui Mircea Lucescu.

Sicriul cu trupul fostului selecționer Mircea Lucescu a fost depus miercuri la Arena Națională, unde publicul are acces pentru a-i aduce un ultim omagiu până diseară la ora 20.00.

Înmormântarea va avea loc bineri, de la ora 10.00, la Biserica Sfântul Elefterie. Participarea este însă limitată la familie și apropiați.

De la ora 12:20, slujba va continua la Cimitirul Bellu, unde fostul selecționer va fi înmormântat cu onoruri militare. Înhumarea este programată pentru ora 13:10, iar accesul publicului va fi restricționat, conform dorinței familiei.