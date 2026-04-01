Raed Arafat denunță o campanie de denigrare la adresa lui, pe fondul dosarului care vizează munca fictivă la DSU

„Infirm categoric existența unei asemenea situații”, a reacționat miercuri șeful Șeful Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, referindu-se la presupusele angajări fictive în cadrul instituției pe care o conduce și care sunt anchetate în dosarul instrumentat de Parchetul Militar.

Procurorii militari au făcut, vinerea trecută, percheziţii la sediul DSU, într-un dosar care ar viza munca fictivă a unor medici.

Într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook, Arafat a denunțat o campanie de denigrare la adresa lui, subliniind că DSU respectă cadrul legal.

„Informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la persoana mea și la pretinsa mea implicare într-o activitate ilicită sunt fie false, fie grav scoase din context, fiind prezentate într-o manieră de natură să inducă în eroare opinia publică. Din păcate, nu este pentru prima dată când astfel de afirmații sunt lansate și întreținute în spațiul public de aceleași persoane care, de-a lungul timpului, au desfășurat cu rea-credință o campanie constantă de imagine negativă la adresa mea. În cadrul acestei campanii au fost promovate în repetate rânduri informații false, interpretări tendențioase și afirmații defăimătoare”, a scris șeful DSU, în mesajul său.

„Un asemenea demers, desfășurat în mod repetat și sistematic, nu urmărește informarea corectă a opiniei publice și nici apărarea interesului general. Dimpotrivă, el pare orientat către susținerea unor interese personale sau de grup, în detrimentul adevărului și al unei dezbateri publice oneste”, mai afirmă Arafat.

Alte precizări ale șefului DSU:

În ceea ce privește acuzațiile referitoare la posibile angajări fictive în cadrul DSU, infirm categoric existența unei asemenea situații și reafirm, totodată, angajamentul ferm al instituției pentru respectarea strictă a legalității, a transparenței și a bunei desfășurări a activităților specifice, în deplin acord cu atribuțiile sale legale. De asemenea, mi-am exprimat constant disponibilitatea de a coopera cu organele judiciare și voi continua să fac acest lucru, pentru clarificarea completă a tuturor aspectelor aflate în analiză.”

Ancheta Parchetului Militar

La finalul săptămânii trecute, procurorii militari au ridicat documente și telefoane de la Departamentul pentru Situații de Urgență. Instituția a precizat că este vorba despre o anchetă in rem, adică vizează fapte, și nu persoane.

G4Media a scris, citând surse judiciare, că în dosar, deschis de Parchetul Militar al Curții de Apel, ar fi vizate sporuri luate de medici militari, achiziții publice și anumite angajări în instituție.

În anchetă sunt vizate, potrivit unor informaţii obținute de Observator News, două spitale din Bucureşti: spitalul Floreasca şi spitalul Gerota. Acolo, conform procurorilor, sunt doi medici de la spital Floreasca şi unul de la Gerota care ar fi lucrat şi la DSU. Suspiciunea procurorilor este aceea că medicii nu s-ar fi prezentat şi la DSU.

Potrivit unor surse, anchetatorii ar fi ridicat şi telefonul şefului DSU, Raed Arafat.

Reacția DSU

DSU a precizat că anchetatorii au solicitat documente relevante pentru clarificarea situaţiei investigate, care urmează a fi transmise în cel mai scurt timp, şi au ridicat telefoane mobile aparţinând unor angajaţi ai instituţiei. „Până la acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat în cauză”, a arătat DSU.

„În contextul desfăşurării unor activităţi procedurale într-un dosar aflat în faza de urmărire penală in rem, organele competente au dispus comunicarea unor documente relevante pentru clarificarea situaţiei investigate, care urmează a fi transmise în cel mai scurt timp şi au ridicat telefoane mobile aparţinând unor angajaţi din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Subliniem faptul că, până la acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat în cauză, nefiind dispusă vreo măsură procesuală în acest sens ori adusă la cunoştinţa vreunei persoane o astfel de calitate”, a transmis, vineri seară, DSU.

Instituţia şi-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu organele judiciare, în vederea clarificării tuturor aspectelor aflate în analiză, sens în care vor fi puse la dispoziţie toate informaţiile şi documentele necesare stabilirii situaţiei de fapt.