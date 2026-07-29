Raed Arafat îl atacă dur pe Alexandru Rafila: „Sistemul integrat de urgenţă nu are nevoie de noi dezbinări” / Ce a declarat fostul ministru al Sănătății 

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), îl acuză pe fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila că declarațiile sale despre profesioniștii din sistemul de urgență alimentează dezbinarea între structurile implicate în salvarea de vieți, notează News.ro.

Arafat afirmă că, din punctul său de vedere, mandatul lui Rafila la Ministerul Sănătăţii a reprezentat „una dintre cele mai dificile perioade pentru sistemul integrat de urgenţă din România”, când, „în loc să fie consolidat, sistemul a fost supus unor tensiuni permanente şi unor încercări repetate de a pune componentele sale unele împotriva altora”, „afectând coeziunea unui mecanism construit în peste trei decenii”.

„Domnule fost ministru, am ales întotdeauna să nu răspund declaraţiilor dumneavoastră din perioada în care conduceaţi Ministerul Sănătăţii. Am considerat că sistemul integrat de urgenţă trebuie protejat de polemici şi de confruntări publice. De această dată însă nu pot trece cu vederea o declaraţie care loveşte în unitatea unui sistem construit pentru a salva vieţi”, a scris Raed Arafat într-o postare pe Facebook.

Şeful DSU şi fondatorul SMURD precizează că afirmaţia lui Rafila potrivit căreia îi respectă pe medicii şi personalul din Unităţile de Primiri Urgenţe, pe colegii din SMURD şi pe pompieri, dar că «profesioniştii» se află în serviciile de ambulanţă, este „nedreaptă” faţă de toţi cei care, „zi de zi, îşi fac datoria cu profesionalism şi dedicare”.

„Mai grav, este o afirmaţie care alimentează dezbinarea într-un sistem care funcţionează doar prin colaborare, respect reciproc şi încredere”, subliniază Arafat.

Şeful DSU mai spune că după plecarea lui Rafila de la MS a colaborat „excelent” cu Alexandru Rogobete, din acelaşi partid, PSD, dar şi cu actualul ministru interimar, Cseke Attila.

Ce a declarat Alexandru Rafila

„Cred că trebuie să dăm Cezarului ce-i al Cezarului şi profesioniştilor din serviciile de urgenţă, aş vrea să discutăm foarte clar, serviciile de urgenţă reprezintă serviciile de urgenţă prespitalicească, serviciile de ambulanţă, cei de la unităţile şi compartimentele de primiri urgenţe, să-i salutăm şi să le mulţumim şi celor de la SMURD, dar profesioniştii sunt în zona ambulanţei, le mulţumesc pentru tot ceea ce fac şi sunt convins că România este pe mâini bune când discutăm de situaţiile de urgenţă”, a afirmat Alexandru Rafila în cadrul unei gale desfăşurate cu două zile în urmă.

Şeful DSU mai spune că nu poate fi de acord cu afirmaţia că profesioniştii se află doar într-o anumită componentă a sistemului, ci există în serviciile de ambulanţă, în Unităţile de Primiri Urgenţe, în SMURD, în structurile de pompieri, în dispeceratele medicale şi operative şi în toate componentele sistemului integrat de urgenţă.

„Fiecare dintre aceşti oameni are competenţe clar stabilite prin lege, responsabilităţi diferite şi un rol esenţial. Fiecare intervine în limitele competenţelor sale, iar tocmai această complementaritate face ca sistemul integrat de urgenţă să funcţioneze şi să salveze vieţi, în fiecare zi. În sistemul integrat de urgenţă nu există profesionişti mai buni şi profesionişti mai puţin buni. Există profesionişti cu competenţe diferite, complementare, care împreună fac posibilă salvarea de vieţi. Domnule fost ministru, sistemul integrat de urgenţă nu are nevoie de noi dezbinări. România are nevoie de un sistem unit, puternic şi respectat, în care fiecare profesionist este apreciat pentru rolul şi competenţele sale”, consideră Raed Arafat.

Şeful DSU îl „îndeamnă” pe Rafila „să renunţe” la mesajele care „pun oamenii acestui sistem unii împotriva altora”.