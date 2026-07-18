Val de alerte de vijelii și caniculă emise de ANM în acest weekend. Duminică, furtunile cuprind aproape toată țara

Meteorologii au emis sâmbătă dimineață 6 alerte cod galben de caniculă și furtuni puternice, valabile de astăzi în numeroase județe până luni, 20 iulie. Temperaturile vor ajunge la 37 de grade în sud și vest, în timp ce alte regiuni vor fi lovite de vijelii și grindină.

Prima alertă cod galben de caniculă intră în vigoare de la ora 12 și este valabilă până mâine, 19 iulie, ora 10.

Astfel, sâmbătă, în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi de 34…37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale cu minime în general de 20…22 de grade.

Codul galben de caniculă este valabil în 18 iulie, ora 12 – 19 iulie, ora 10

În același timp, de la ora 12.00, intră în vigoare o alertă cod galben de furtuni, până la ora 17.00.

Vizate sunt zonele montane, Maramureș, vestul și estul Transilvaniei, nordul și nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și nord-vestul Moldovei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Codul galben de furtuni valabil în 18 iulie, ora 12 – 18 iulie, ora 17

Sâmbătă seara, codul galben de furtuni se restrânge în Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei și local în Carpații Meridionali și Orientali, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm), iar în sudul teritoriului în special prin intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). Cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Codul galben furtuni valabil în 18 iulie, ora 17 – 18 iulie, ora 21

De la ora 21.00 și până mâine dimineață, la ora 10.00, va intra în vigoare un alt cod galben de ploi.

Astfel, în noaptea de sâmbătă spre duminică în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Olteniei și nord-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Codul galbe n de ploi valabil în 18 iulie, ora 21 – 19 iulie, ora 10

Cea de-a cincea alertă meteo, de cod galben de caniculă, intră în vigoare duminică (19 iulie), în sudul Olteniei și al Munteniei și este valabilă până luni, la ora 10.00.

Aici, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar temperaturile maxime vor fi de 34…37 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 20…22 de grade.

Codul galben de caniculă valabil în 19 iulie, ora 12 – 20 iulie, ora 10

Duminică, 19 iulie, ploile cuprind mare parte din țară.

Astfel, în zonele montane, în Maramureș, Transilvania și Moldova, precum și în nordul Crișanei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…60 l/mp.