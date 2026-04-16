Raid al procuraturii anticorupție din Armenia la partidul pro-rus de opoziție înainte de alegeri

Miliardarul Samvel Karapetyan, liderul partidului pro-rus Armenia Puternică, judecat pentru că ar fi încercat răsturnarea guvernului. Foto: Alexander Patrin / Zuma Press / Profimedia

Autoritățile anticorupție din Armenia au reținut joi 14 persoane legate de un partid de opoziție pro-rus, fiind suspectate de mită electorală, cu mai puțin de două luni înaintea alegerilor parlamentare din această țară din Caucazul de Sud, transmite Reuters.

Alți doi membri ai partidului de opoziție, numit „Armenia Puternică”, au fost arestați marți și acuzați de încălcarea interdicției privind activitățile caritabile în perioada electorală.

„În această dimineață, Comisia Anticorupție a efectuat percheziții la diferite sedii ale partidului „Armenia Puternică”, iar 14 persoane au fost reținute. Încercăm să stabilim unde au fost transferate aceste persoane, în ce circumstanțe și din ce motiv”, a declarat joi Yura Dilanyan, avocatul partidului, potrivit presei armene.

Armenia urmează să organizeze alegeri parlamentare pe 7 iunie, partidul „Armenia Puternică” ocupând locul al doilea în sondaje, după partidul de guvernământ „Contract Civil”, potrivit unui sondaj realizat în februarie de Institutul Republican Internațional, cu sediul în SUA.

„Armenia Puternică” este condusă de miliardarul armeno-rus Samvel Karapetyan, care este judecat în prezent, fiind acuzat că a făcut apeluri publice la răsturnarea guvernului.

El a fost arestat în iunie anul trecut după ce a acuzat guvernul că desfășoară o campanie împotriva Bisericii Apostolice Armene și a declarat că va acționa „în felul său” pentru a o opri. El neagă că ar fi încercat să răstoarne guvernul și susține că acuzațiile împotriva sa au motivație politică.

Nu este deocamdată clar dacă toate cele 14 persoane arestate joi erau candidați la alegerile din iunie. Un membru al partidului „Armenia Puternică” a identificat unele dintre persoanele reținute ca fiind „susținători” într-o postare pe Facebook.