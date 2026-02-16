Raiduri „în stil ICE” și percheziții fără mandat: Planul UE pentru deportări, criticat de zeci de organizații / „Europa știe unde poate duce controlul”

Peste 70 de grupuri pentru drepturile omului avertizează că noile reguli propuse de Comisia Europeană vor permite poliției să efectueze percheziții în locuințe private fără mandat judiciar. Măsurile sunt comparate de organizații cu metodele folosite de serviciul de imigrație din SUA (ICE), potrivit The Guardian.

Planul UE privind deportările riscă să fie aplicat în stilul ICE, avertizează grupurile pentru drepturile omului. Șaptezeci și cinci de organizații afirmă că măsurile împotriva persoanelor fără documente ar putea duce la percheziții la domiciliu, supraveghere și discriminare rasială.

Organizațiile solicită UE să respingă propunerea de intensificare a deportărilor. Acestea avertizează că serviciile publice și spațiile comunitare riscă să devină instrumente de control migrațional.

„Raiduri de tip ICE” în locuințe și spații publice

În luna martie a anului trecut, Comisia Europeană a prezentat propunerea sa de a crește numărul deportărilor persoanelor fără drept legal de ședere în UE, inclusiv posibilitatea trimiterii acestora în centre offshore din țări non-UE.

Proiectul de regulament privind aplicarea legii, care trebuie încă aprobat de deputații europeni, vine după ce dreapta radicală a înregistrat câștiguri în alegerile pentru Parlamentul European din 2024.

Într-o declarație comună publicată luni, cele 75 de organizații din întreaga Europă au afirmat că planurile ar putea normaliza raidurile împotriva imigranților. Planurile „ar consolida un sistem punitiv, alimentat de retorica extremei drepte și bazat pe suspiciuni rasiale, denunțări, detenții și deportări”, se arată în declarație.

„Europa știe din propria istorie unde pot duce sistemele de supraveghere, găsirea de țapi ispășitori și controlul”, au adăugat semnatarii. Comisia Europeană a descris propunerile drept proceduri eficiente pentru creșterea deportărilor persoanelor fără azil.

Rezultatul ar putea fi „raiduri de tip ICE” în locuințe private, precum și în spații publice și la locul de muncă, a declarat Michele LeVoy, de la Platforma pentru cooperare internațională privind migranții fără documente (PICUM). „Nu putem fi indignați de ICE în Statele Unite și, în același timp, să susținem aceste practici în Europa.”

Riscuri pentru sănătatea publică și educație

De asemenea, propunerea ar putea impune serviciilor publice să raporteze persoanele fără documente, o măsură care ar descuraja probabil accesul acestora la servicii esențiale de sănătate, educație și sociale.

Organizația umanitară Médecins du Monde a avertizat că efectele acestor măsuri se văd deja în Minnesota. Acolo s-a declanșat o criză de sănătate publică după luni de represiune împotriva imigranților.

„Femeile însărcinate, copiii și persoanele cu boli cronice pur și simplu evită să solicite servicii medicale esențiale, chiar și în situații de urgență și când viața lor este în pericol”, a declarat Andrea Soler Eslava, reprezentant al organizației. „Acest lucru este inacceptabil și poate provoca, de asemenea, probleme grave de sănătate publică.”

Avertismentul ONU: „Stigmatizarea migranților ca țapi ispășitori”

La sfârșitul lunii ianuarie, 16 experți în drepturile omului de la ONU au adresat UE o scrisoare de 19 pagini. Documentul enumeră peste zece îngrijorări privind modul în care planurile ar putea contraveni obligațiilor internaționale.

Experții ONU susțin că proiectul ar putea fi motivat de stigmatizarea migranților pentru probleme sociale interne. „Suntem îngrijorați că regulamentul propus ar putea fi motivat de stigmatizarea migranților”, se arată în scrisoare, citând criza locuințelor ca exemplu.

Luni, organizațiile semnatare au susținut avertismentele ONU, indicând colectarea masivă a datelor personale din proiect. Acestea au criticat și facilitarea schimbului de informații între forțele de poliție din UE.

„Creșterea supravegherii și a profilării rasiale nu va face decât să alimenteze rasismul”, a declarat Alamara Khwaja Bettum, de la Statewatch, o organizație care monitorizează libertățile civile în UE. „Dacă vor fi acceptate, aceste măsuri propuse vor submina cele mai elementare libertăți civile, cu consecințe dezastruoase, iar aceasta este adevărata amenințare pe care ar trebui să ne concentrăm eforturile”, a continuat ea.

Vot decisiv în Parlamentul European

Comisia pentru libertăți civile a Parlamentului European va vota proiectul la începutul lunii martie. Săptămâna trecută, europarlamentarii au susținut deja crearea centrelor offshore pentru expulzarea migranților.

Propunerea constituie un atac direct asupra comunităților marginalizate, susține Emmanuel Achiri, de la Rețeaua Europeană Împotriva Rasismului. Acesta afirmă că măsurile nu au ce căuta într-o Uniune care pretinde că abordează rasismul structural.