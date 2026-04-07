Raiffeisen te ajută să vii în țară la vară

Seria Despre Bani 1:1 continuă cu un studiu dedicat românilor care trăiesc în afara țării și care își doresc să rămână conectați financiar la România

Raiffeisen Bank prezintă rezultatele studiului dedicat românilor din Diaspora realizat de Frappe Digital și anunță campania de pre-lansare a unui pachet de cont curent și beneficii creat special pentru românii care trăiesc și muncesc în străinătate.

Potrivit studiului,aproximativ 6 din 10 români din Diaspora locuiesc în străinătate de peste 8 ani, însă legătura cu România rămâne foarte puternică. Majoritatea revin în țară o dată sau de două ori pe an. Doar 15% vin mai des, la fiecare 2–3 luni, în timp ce vizitele lunare sunt rare.

Motivațiile pentru revenirea în țară sunt în primul rând emoționale: 6 din 10 români din Diaspora vin în România pentru a-și vizita familia apropiată – părinți, soț/soție și copii. 43% dintre participanți menționează că vin în România pentru relaxare, 36% pentru treburi administrative, iar aproximativ o treime pentru evenimente sociale, precum nunți sau botezuri.

Sezonul de vară și sărbătorile de iarnă sunt momentele-cheie ale reîntoarcerii acasă: majoritatea românilor vin în țară în luna august (40%), iar 3 din 10 în luna decembrie, sezonalitate corelată cu vacanța de vară și sărbătorile importante din an.

Mihail Ion

”Prin această cercetare ne-am propus să înțelegem mai bine legătura românilor din Diaspora cu acasă: cum își planifică vizitele în România, cum își gestionează banii și care sunt principalele emoții și nevoi asociate revenirii în țară. Pe baza acestor observații, lansăm o ofertă menită să facă mai simplă și mai avantajoasă relația financiară a românilor din Diaspora cu România: un pachet bancar 100% digital, sigur și ușor de folosit”, declară Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului Raiffeisen Bank România

Vizite planificate cu grijă, în special pentru familie

Studiul arată că 3 din 10 români vin în țară singuri, 29% vin cu întreaga familie (partenerul și copiii), iar 27% cu partenerul de viață. Vizitele sunt, în general, atent planificate: 29% dintre participanți își organizează călătoria cu 1–3 luni înainte, iar alți 25% cu 3–6 luni în avans. Momentul planificării se suprapune de regulă cu achiziția biletelor de transport.

În ceea ce privește mijloacele de transport, 62% dintre românii din Diaspora vin în țară cu avionul, în timp ce 28% aleg să vină cu autoturismul personal. De la aeroport, cei mai mulți sunt preluați de un membru al familiei sau de prieteni, sau folosesc mijloacele de transport în comun pentru a ajunge la destinația finală din România.

Cum își gestionează banii românii din Diaspora când vin în țară?

În pregătirea vizitei în România, 4 din 10 participanți își păstrează banii în contul în valută, 16% scot cash în valută, iar 15% transferă banii în contul deschis la o bancă din România. Majoritatea nu stabilesc un buget fix pentru cheltuielile din România, însă valoarea cheltuielilor în țară depășește, de regulă, 1.000 de euro.

48% dintre participanții la studiu cheltuiesc cei mai mulți bani pe cumpărături zilnice atunci când vin în România. 4 din 10 alocă sume importante pentru ieșiri în oraș, iar aproximativ o treime pentru cadouri destinate familiei și prietenilor.

Pentru plățile curente, românii din Diaspora folosesc predominant cardurile bancare (53%), dar și cash în lei. 2 din 10 plătesc cu carduri ale băncilor pe care le folosesc în țara de rezidență, iar 12% folosesc carduri ale băncilor din România.

Dorul de familie și sentimentul de „acasă” rămân centrale

4 din 10 români declară că dorul de familie este cel mai neplăcut aspect al vieții în străinătate. Aproximativ 2 din 10 resimt distanța față de „acasă” sau sentimentul că nu aparțin complet locului în care trăiesc. Sosirea în România generează, pentru 60% dintre participanți, bucurie, entuziasm și sentimentul familiar că au ajuns acasă.

5 din 10 români spun că viața lor este legată mai mult de țara în care locuiesc acum, iar 18% consideră că viața lor este relativ echilibrată între România și țara de rezidență. Chiar și așa, părinții, familia extinsă și atașamentul emoțional continuă să fie principalele elemente care îi leagă de România. Pentru 20% dintre respondenți, locuința proprie din țară reprezintă un punct important de legătură cu România.

/

Pre-lansare pentru contul Diaspora: „La vară te ajutăm să vii în țară!”

Contul curent Diaspora va fi disponibil începând cu luna iunie 2026, iar în perioada 6 aprilie – 31 mai 2026, românii din Diaspora se pot înscrie în landing page-ul dedicat campaniei, pentru a fi anunțați la momentul lansării Contului Diaspora.

Primii 30.000 de clienți care deschid Cont Diaspora în luna iunie 2026, pot obține bonusuri totale de până la 500 de euro garantat, echivalent în lei: 100 EUR pentru că devin clienți, ulterior până la 400 euro garantat, echivalent în lei, dacă își aduc și prietenii la Raiffeisen.

Contul Diaspora va fi disponibil pentru românii din Austria, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Republica Moldova și Spania. Poate fi deschis 100% online, direct din aplicația de mobile banking, și include numeroase beneficii: cont curent în lei și euro, cu transferuri nelimitate și gratuite, schimb valutar la curs BNR (până la 1500 euro/zi, maximum 10.000 euro/lună prin aplicația mobilă, în zilele lucrătoare, între 10:00 și 11:00), curs valutar preferențial pentru schimburile euro–lei, card de debit „digital first”, care poate fi folosit imediat după înrolare, precum și o aplicație mobilă gratuită și sigură, cu acces la toate produsele și serviciile.

Cercetarea privind Diaspora face parte din seria Despre Bani 1:1, derulată de Raiffeisen Bank România.

Studiu cantitativ de tip CAWI, realizat în luna martie 2026 pe un eșantion de 500 de români care locuiesc în Diaspora (Italia, Germania, Spania, Marea Britanie, Franța, Austria, Belgia, Grecia, Republica Moldova). Studiul a fost efectuat în parteneriat cu Frappe Digital, platforma de cercetare care operează pe panelul proprietate a Daedalus Online.

Articol susținut de Raiffeisen Bank