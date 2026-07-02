Raluca Turcan acuză foștii miniștri PSD de „restanțe” și lansează un apel către Sorin Grindeanu: „Un test de minimă responsabilitate”

Raluca Turcan, liderul PNL Sibiu, i-a solicitat lui Sorin Grindeanu, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, să convoace o sesiune extraordinară, deoarece „Parlamentul trebuie să dezbată și să adopte cel puțin șase legi, cu o valoare de cel puțin 770 milioane de euro fiecare”.

Liberala a spus că pentru România există o miză „de peste 4,5 miliarde de euro, bani din PNRR”, astfel că „Parlamentul nu trebuie să stea în vacanță parlamentară”.

Cele șase legi invocate de Raluca Turcan se referă la salarizarea din sectorul public, la modificarea Codului Administrativ în domeniul carierei funcționarilor publici, la adoptarea Codului Urbanismului, „blocat de prea mult timp în Camera Deputaților”, la întărirea luptei împotriva evaziunii fiscale, la măsurile de reformă din sectorul energiei și la legislația din domeniul integrității în funcțiile publice.

„Îi solicit domnului Sorin Grindeanu, Președintele Camerei Deputaților, care s-a angajat în fața românilor și a Președintelui României că va susține toate proiectele din PNRR, să convoace, de îndată ce proiectele sunt finalizate și depuse, o sesiune extraordinară a Camerei Deputaților, pentru a dezbate și adopta, în procedură de urgență, toate proiectele legislative necesare, pentru a nu rata finanțările din PNRR”, a scris Raluca Turcan, joi, pe Facebook.

Ea susține că „o parte sunt rămase restante de pe vremea miniștrilor PSD”.

„Să nu uităm că bugetul României a fost construit în anul 2026, luându-se în calcul că acești bani vor intra în țară! Cred că acesta este un test de minimă responsabilitate pentru domnul Sorin Grindeanu. Să sperăm că nu o să îl pice!”, a conchis deputata liberală.

Apel similar din partea lui Ilie Bolojan

Tot joi, liderul PNL și totodată premierul interimar a anunțat că va cere conducerilor celor două Camere ale Parlamentului să convoace sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, pentru dezbaterea proiectelor necesare încasării fondurilor din PNRR.

„Dacă aceste șase proiecte nu sunt adoptate, este vorba despre o sumă de peste 4 miliarde de euro pe care România nu o va putea absorbi”, a declarat Ilie Bolojan, după ședința de Guvern de la Palatul Victoria.