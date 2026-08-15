LIVE Rapid – Dinamo. Derby în Giulești, unde „câinii” n-au mai bătut de 12 ani. Atmosferă încinsă
GOLAZO.ro
Rapid și Dinamo joacă de la 21:30 în derby-ul etapei, pe Giulești.
Ambele echipe sunt într-o formă bună, iar roș-albii speră la prima victorie în deplasare cu vișiniii după 12 ani.
Rapid este neînvinsă după primele patru etape și ocupă locul 3, cu 8 puncte, după două victorii și două remize.
Dinamo are o înfrângere în acest start de sezon și se află pe locul 4, cu 7 puncte.
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