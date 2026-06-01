Raport OCDE cu numele experților ținut la secret: Cum a bulversat China economia mondială în ultimele două decenii

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a centralizat subvențiile publice acordate anumitor sectoare industriale din întreaga lume pe parcursul a două decenii, iar analiza a scos la iveală ajutoarele uriașe acordate de China producătorilor săi de baterii, panouri solare sau automobile, care au bulversat economia mondială, notează France Presse.

Într-o instituție obișnuită cu discursuri echilibrate, secretarul general australian al OCDE, Mathias Cormann, a folosit în cadrul conferinței de presă o analogie dură:

„La fel ca dopajul în sport, riscul este ca ajutoarele publice să ajute actorii mai puțin productivi să câștige în mod nedrept, în detrimentul celor mai buni”.

De asemenea, o expertă a OCDE a subliniat că „dacă nu se ia nicio măsură în ceea ce privește denaturarea concurenței pe piețele internaționale, toată lumea va plăti prea mult” pentru sprijinul acordat industriei, „și nimeni nu va obține efectele dorite” în materie de „reziliență și competitivitate”.

Organizația a publicat luni un raport care indică un principal responsabil pentru aceste „distorsiuni ale concurenței” în aproximativ cincisprezece sectoare industriale cheie: China.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică nu a dorit ca numele experților săi să fie divulgate.

Subvenții de câteva ori mai mari decât în țările OCDE

Între 2005 și 2024, întreprinderile chineze au primit, în medie, „un sprijin public de trei până la opt ori mai mare decât cele cu sediul” în cele 38 de țări membre ale OCDE, explică organizația. Mai mult, această estimare este una „conservatoare”.

Această constatare se bazează pe o bază de date importantă, numită „MAGIC”, de la „Manufacturing Groups and Industrial Corporations” (Grupuri Manufacturiere și Corporații Industriale).

Pentru a o alimenta, organizația a analizat rapoartele financiare ale 525 de mari întreprinderi internaționale din cincisprezece sectoare industriale cheie: aeronautică și apărare; aluminiu; automobil; ciment; chimie; îngrășăminte; sticlă și ceramică; utilaje grele; semiconductori; construcții navale; panouri fotovoltaice; oțel; echipamente de telecomunicații; material rulant; turbine eoliene.

„De doi ani, baza de date este partajată în mod confidențial” cu guvernele celor 38 de țări membre ale organizației, explică un alt expert al OCDE.

Luni, pentru prima dată, a fost făcută publică o „versiune agregată care anonimizează întreprinderile”, dar care se bazează pe aceleași date. Aceasta arată că sprijinul acordat industriilor a atins, cu 108 miliarde de dolari în 2024, cel mai înalt nivel de la criza creditelor subprime din 2008.

Fabricile chineze sunt mult mai ajutate decât concurența

Iar constatarea este fără echivoc: întreprinderile chineze, care domină industria manufacturieră mondială, sunt mult mai subvenționate decât concurenții lor.

Ajutoarele se acordă prin subvenții directe, prin scutiri fiscale, dar și prin împrumuturi la rate foarte avantajoase, „acordate, în general, de instituții financiare publice”, explică o expertă a OCDE.

Aceste ajutoare oferă întreprinderilor chineze o marjă de manevră financiară mai mare pentru a investi în noi unități de producție, timp pentru a atinge rentabilitatea sau rezistență la vânturile potrivnice.

Ele au dus, de asemenea, la supracapacități de producție în anumite sectoare, determinând scăderea prețurilor mondiale în detrimentul celorlalți actori internaționali.

Au câștigat cotă de piața datorită ajutoarelor publice

În sectoarele studiate, care sunt determinante deoarece stau la baza unor sectoare întregi ale economiei mondiale, aceste subvenții afectează piețele mondiale, permițând întreprinderilor chineze să-și croiască cote de piață enorme în domeniul panourilor solare, al oțelului sau al construcțiilor navale.

OCDE estimează că „aproape 60% din câștigurile de cote de piață mondiale” ale întreprinderilor chineze în perioada 2005-2024 „pot fi explicate prin ajutoarele publice primite”.

„Ajutoarele publice sporesc cota de piață, dar nu conduc la o productivitate sau rentabilitate mai bună”, a precizat luni Cormann. Cu alte cuvinte, „întreprinderile nu au câștigat piețele fiind mai eficiente sau inovatoare, ci fiind subvenționate mai masiv”.

Guvernele german, francez, australian, american, japonez, israelian sau britanic – dintre membrii OCDE – pot încerca în continuare să reducă decalajul prin subvenționarea propriilor campioni.

Dar, având în vedere condițiile de care beneficiază întreprinderile chineze, acest sprijin poate fi asemănat cu umplerea butoiului Danaidelor.

„Nu este o problemă pe care o putem rezolva fiecare pe cont propriu”, a concluzionat un expert al OCDE, sugerând că este nevoie de o cooperare internațională.

Foto: Bjmcse | Dreamstime.com